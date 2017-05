Diputado Gregoret solicita la creación de un Parque Nacional en el territorio denominado “Yvirá-Pita” e “Isla La Verde’

El Diputado Provincial Héctor Gogui Gregoret presentó un Proyecto de Comunicación donde solicita que el Poder Ejecutivo Provincial inicie las gestiones pertinentes ante la Administración de Parques Nacionales para lograr la creación de un Parque Nacional en el territorio denominado “Yvirá-Pita” e “Isla La Verde’ situada entre el riacho El Correntoso al Oeste y San Jerónimo al Este, sitio Ramsar Jaaukanigás.

La reserva natural “Virá Pita” fue creada en el año 1963 por el Presidente Arturo Illia para proteger un sistema natural isleño del valle de inundación del Paraná, con albardones cubiertos de selva en galerías, lagunas internas, pajonales y vegetación palustre asociada a la fauna del lugar.









En la fundamentación el legislador expresó: En sus orígenes poseía 3563 has, de las cuales se perdieron por decreto (4296/76) 2950 has (zona conocida como “El Verde”), quedando solamente 700 has en posesión de la provincia como Reserva natural, las restantes perteneciente a la provincia, están sujetas a arrendamiento ganadero.

Resulta de interés desde el lugar que nos compete y con las herramientas que tenemos garantizar y asegurar la conservación de patrimonios naturales y culturales con una gran biodiversidad, en este caso pretendemos la protección de una superficie de 2200 hectáreas, que hasta 1976 constituía parte de la Reserva y que arbitrariamente durante el gobierno militar fueron desafectadas como tal y sujetas a explotación ganadera.

A la hora de exponer su proyecto Gregoret manifestó: “En la conservación de un ecosistema importa preservar la diversidad de especies, variabilidad genética, desarrollo de la investigación científica, educación, entre otras cosas.

Además del valor conservacionista del ecosistema del territorio antes descripto no hay que dejar de considerar los aspectos culturales de su entorno, las posibilidades de desarrollo turístico y la consecuente radicación de oportunidades laborales en torno a ello”.

Para finalizar el Diputado Provincial analizó: “Este Proyecto entre otras acciones permite sumar esfuerzos y coordinar tareas para una efectiva conservación de áreas naturales de alto valor regional, nacional e internacional”.