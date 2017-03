La provincia de Santa Fe reivindicó la mesa paritaria con los gremios estatales

En el marco de las reuniones de la mesa paritaria de la administración central, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se mostró este martes “abierto al diálogo” y reivindicó “las reuniones paritarias” con los gremios: “En este contexto no son necesarias las medidas de fuerza”, sostuvo.

Durante una conferencia de prensa que se realizó en el salón Auditorio de la Casa de Gobierno y de la que también participó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se brindaron detalles de la propuesta salarial 2017 para los trabajadores del Estado.

Farías indicó que antes de ofrecer el 21% de aumento, se elevó a los gremios una “primera propuesta de un incremento del 19,5 % en dos tramos: un 10 % en marzo y un 9,5 % en julio, y la incorporación de la llamada cláusula gatillo, que es la actualización automática del salario en tanto la inflación medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (IPEC) dé un índice que supere el aumento otorgado en paritarias”.

El ministro recordó que el gobernador Miguel Lisfchitz a fines del año pasado, “dispuso el otorgamiento de una suma fija adicional y por única vez de 2 mil pesos” pagada entre diciembre y enero pasado, como “una forma de mejorar la posición del gobierno frente a los reclamos y necesidades de los trabajadores, fundamentalmente ante el planteo de que durante 2016 se perdió poder adquisitivo del salario”. No obstante, reconoció también que el año pasado “hubo períodos con desajustes importantes: los aumentos tarifarios a través de la quita de subsidios nacionales y diversos momentos en que la economía produjo exigencias importantes a todos los que percibimos un salario fijo”.

“Consideramos que estaba satisfecha esta demanda de los trabajadores. Aún así se hizo un análisis de estas circunstancias y, obviamente, de las finanzas, de las posibilidades de la provincia, y se decidió hacer un reconocimiento aún mayor. Por eso, a la propuesta del 19,5 % prevista para 2017 que cubre la expectativa inflacionaria de este año y que además plantea una cláusula de actualización automática de salarios, se le agregó un 1,5 % que lleva hasta el 21 %, como un reconocimiento de una suma también por esos desajustes”, agregó Farías.









DIÁLOGO PERMANENTE

El ministro mencionó que el incremento “no es menor para las finanzas del gobierno: aumentar esta propuesta en 1,5 % significa para las arcas del Estado, más de mil millones de pesos más que se proponen disponer para este año” y contextualizó el ofrecimiento salarial en los siguientes términos: “La provincia de Santa Fe ha mantenido una política clara, coherente, de diálogo permanente con los trabajadores. En ese marco se dan las mesas paritarias año tras año en las cuales no solo se acuerdan los aumentos salariales, sino que se mejoran constantemente las condiciones laborales de todos los trabajadores”, subrayó.

Del mismo modo, hizo hincapié en que desde hace nueve años se encaró un “proceso de formalización laboral con la incorporación de empleados a planta, titularizaciones docentes históricas, la recuperación del sistema de concursos para el ingreso a la administración pública y se blanquearon los salarios garantizando el cobro del 82 % móvil al jubilarse”.

“En estas condiciones, la provincia de Santa Fe hoy es una de las que mejor paga a sus trabajadores -continuó- no solo en monto sino en la calidad del salario y en este marco donde hoy ni siquiera hay un gobierno nacional convocando a paritarias, donde la mitad de las provincias todavía no han hecho ofertas salariales y donde las que lo han hecho, la gran mayoría están por debajo del ofrecimiento de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no está fundida ni quebrada, está bien administrada, lo va a seguir estando y la responsabilidad de ello nos lleva a ser tremendamente cuidadosos en todos los aspectos de la disposición de fondos”.

“Hay que incrementar el salario a los trabajadores estatales; hay que hacerlo de manera que recompongan su poder adquisitivo, que sean salarios dignos. Lo vamos hacer y en el marco de los diálogos paritarios, pero también se van a cuidar todos los recursos de los santafesinos para que ésta siga siendo una de las mejores provincias administradas del país”, fundamentó el funcionario, al tiempo que insistió en que se “está abierto al diálogo y siempre se pueden encontrar formas para que, para los trabajadores, los incrementos salariales signifiquen una mejora sustancial y mejoren sus condiciones” de trabajo.

Por otra parte, Farías indicó que “la medida de fuerza anunciada por los gremios la entendemos, es parte de sus derechos, pero en este marco, en esta coyuntura que está Santa Fe, no es para nada necesaria ni la de los gremios docentes ni de los sindicatos de la administración central”.