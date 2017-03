Detienen al intendente y al vice de Itaití por narcotráfico

Es en el marco de una megacausa de narcotráfico, que incluyó unos 47 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Córdoba. El sacerdote de este pueblo fronterizo de 7.000 habitantes dijo que “mucha gente encontró en el tráfico de drogas una fuente de trabajo”; y que cuando ganó la fórmula ahora detenida, todo el pueblo decía que “ganó la droga”.



El intendente de la ciudad correntina de Itatí, Roger Terán, y su vice intendente, Fabio Aquino, fueron detenidos esta mañana en el marco de una mega causa de narcotráfico, que incluyó unos 47 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Córdoba, informaron fuentes judiciales. En el marco de los allanamientos, Gendarmería ingresó a la vivienda privada del intendente, conocida en la zona por los vecinos como “la Casona narco”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Itatí para conocer los detalles del operativo. Hace veinte días, el intendente, perteneciente al Frente para la Victoria (FPV), se había declarado inocente luego de que su hija, el hermano del viceintendente y la hermana de una concejal fueran detenidos por integrar distintas bandas dedicadas al tráfico de drogas.

“No hay ninguna vinculación ni del intendente ni del municipio con el narcotráfico”, sostuvo Terán y agregó que “es fuerte lo que pasa, es algo real, pero todo está en manos de la Justicia”. “Reconocemos y sabemos de la problemática, esta es una zona de tránsito (de la droga), pero estamos trabajando bien con las fuerzas federales y con compromiso y participación activa del Estado. Hubo procedimientos positivos, seguimos avanzando y seguramente se va a avanzar para mejorar la situación”, expresó Terán en declaraciones a Radio Dos de Corrientes en aquel momento.

En este sentido, mencionó que le pidió a la Justicia “que se expida rápido y deje en claro que esta comuna no tiene nada que ver con esta situación”. Terán aseguró además que “en ningún momento” pensó en renunciar y dejar la Intendencia y aseguró incluso que se presentaría como candidato para un nuevo mandato al frente de la Municipalidad de Itatí. “Yo no voy a renunciar, tengo muchas ganas de continuar con mi trabajo y de seguir con lo proyectado. Voy a ir por un nuevo período porque tengo el apoyo de la gente, y eso me da mucha fuerza”, aseguró el titular de la comuna itateña.

El 14 de este febrero se detuvo a la hija del intendente, Mariela Terán (27) y a su pareja, Ricardo Piris (38), como sospechosos de integrar una organización narco con ramificaciones en siete provincias y ligada a la rosarina de “Los Monos”. En tanto, el lunes último, fueron detenidos Hernán Aquino (23), hermano del viceintendente Fabio Aquino, y otras tres personas, entre ellas Vanesa Sosa, hermana de la concejal Marcelina Sosa, y se secuestró media tonelada de marihuana en el marco de los operativos.









El dato del cura

El sacerdote Pánfilo Ortega recordaba días atrás que cuando el actual intendente, Natividad “Roger” Terán (FPV), triunfó en las últimas elecciones, todo el pueblo decía “ganaron ellos, refiriéndose a los traficantes de la droga”. “Esta es la triste realidad del pueblo de la virgen. Todo el tráfico que se daba en las tres fronteras ahora se da por Itatí, nada menos que aquí se dan estas cosas. Si no toman medidas como tienen que tomar, esto va a seguir”, advirtió el cura en diálogo con radio Sudamericana de Corrientes. Sin dar nombres, el vicario se preguntó “de dónde sacan para progresar tanto si estamos hablando de las mismas autoridades del pueblo”, y entonces alertó: “O estás de acuerdo con ellos, o te despachan”. Ortega afirmó que éste “es el modus vivendi de los que andan en este negociado” y recordó que otro cura debió irse del pueblo porque “lo perseguían, lo quisieron atropellar más de una vez en la ruta”, ya que “no les mandaba decir nada, hablaba en forma pública desde el altar” acerca del narcotráfico. El sacerdote explicó que mucha gente en el pueblo, de sólo 7.000 habitantes, encontró en el tráfico de drogas una fuente de “trabajo”. “Hay lanchones con motores fuera de borda que vienen de Itaporá, Paraguay, hacen el traspaso en una isla determinada, y en cinco minutos desaparecen porque hay chicos que van a buscar la droga”, aseguró el vicario. Además, indicó que “está muy aceitado el mecanismo”, que los narcos “tienen protección policial” y, en caso de que alguno sea detenido, “tiene un abogado en Corrientes que lo defiende”.

El lunes, Hernán Adolfo Aquino (23), hermano del viceintendente de Itatí Fabio Aquino, y otras tres personas fueron detenidas en una serie de procedimientos en los que se secuestró más de media tonelada de marihuana. En tanto, el martes de la semana pasada habían sido apresados la hija del intendente, Mariela Terán (27), y su pareja, como sospechosos de integrar una banda narco con ramificaciones en siete provincias y ligadas a la rosarina de “Los Monos”. Además, en el expediente se le denegó un pedido de eximición de prisión a Luis Alberto “El gordo” Saucedo (36), quien sería cabecilla de la banda, y se solicitó su captura internacional.

“Pareciera que se está ante una asociación ilícita que utiliza conexiones políticas para cometer delitos y permanecer impunes ante la ley”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Fuente: Telam