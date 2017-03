Ola de créditos para casas, autos y electrodomésticos

Se viene una semana decisiva, Sube la tasa Estados Unidos, y podría subir la tasa de las Lebac. El gobierno y el sector privado fomentan el crédito en todas las versiones, aprovéchalo.

¿Cómo viene la semana?

. – Muy movida, con información muy relevante para la toma de decisiones.

1) El martes se licitan Lebac por $ 250.000 millones.

2) El miércoles se sabrá si la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de corto plazo el 0,25% y se coloca en el 1% anual.

3) Se presenta el informe cambiario del mes de febrero.

¿Qué consecuencias traerá a la economía?

. – Lo más importante pasa por la licitación de letras, la tasa que se fijó en febrero fue del 22,75% a 30 días, en esta oportunidad habrá que ver si el gobierno modifica o no dicha tasa, la inflación no cede.

¿Cómo venimos con la inflación?

. – Entre enero y febrero la inflación fue del 3,8%, para marzo se esperaría una inflación del 2%, lo que ubicaría a este indicador en el 5,8% para el trimestre. Para cumplir la meta del Banco Central del 17% anual, en los nueve meses restantes tiene que lograr una inflación del 11,2% anual, una meta imposible.

¿Cómo ves la inflación para el año?

. – La media de mercado está pronosticando una inflación 20,8% anual. Con los nuevos números en mano creemos que subirá esta expectativa al 22% anual. Nosotros nos seguimos manteniendo en el 24% anual. Bajo estos supuestos la tasa de interés debería comenzar a subir para calmar las expectativas inflacionarias.

En el año el dólar cayó el 2,4%, ¿no debería haber atemperado la inflación?

. – Correcto, en Argentina es el único país del mundo que cuando el dólar sube la inflación aumenta, y cuando el dólar baja los precios suben.

La inflación en dólares que tenemos es altísima.

. – Tomando lo vivido hasta ahora si al 3,8% de inflación, le sumas el 2,4% de revaluación del peso, la inflación en dólares está en el 6,2%.

Como ves la inflación en dólares para el año.

. – Nosotros esperamos una inflación en pesos del 24% y un dólar a fin de año en $ 17,50, con lo cual la inflación en dólares rondaría el 14% anual. Un segundo pronostico sería una inflación del 22,5% anual, y un dólar a $ 18,00, esto nos daría una inflación en dólares del 9% anual. Con lo cual te diría no vemos al dólar arriba de $ 18,00 a fin de año, tampoco a la inflación debajo del 22,5% anual, con lo cual la inflación en dólares estaría entre el 9% y 14% anual.

¿Cómo se leen estas proyecciones?

. – Los sectores exportadores que no vean crecimiento en los precios de los productos que comercializan, tendrán una marcada pérdida de rentabilidad. Por ejemplo, si la soja sigue bajando, el campo pierde rentabilidad por precio, y por suba de costos, un juego de tijeras que te deja muy complicado.

El gobierno dice que el campo esta espectacular.

. – Mándale este articulo para que se desayune que la inflación en dólares de esta economía es una máquina de quitarle rentabilidad al sector.

En este escenario la gente se seguirá atorando en la frontera con Chile.

. – Correcto, cualquier país vecino será mucho más barato que Argentina.

El dólar seguirá ofrecido.

. – En nuestro informe privado damos precisiones sobre la evolución del dólar, para no dejarte con las manos vacías, sí lo seguimos viendo para abajo. Hace tempo que lo decimos, y advertimos de que debías tomar decisiones al respecto. Lee el informe y me consultas cualquier duda.

Vamos al segundo punto, ¿subirá la tasa la Reserva Federal?

. – Es una suba cantada. Pero no hay que demonizar a la tasa de interés. La inflación en Estados Unidos es del 2,5% anual, la tasa de corto plazo se ubicaría en el 1% anual, y la tasa a 10 años se ubicaría en el 2,5% anual, no hay tasas positivas en Estados Unidos para que se produzca una revaluación del dólar.

Las materias primas agrícolas.

. – Están todas a la baja, hay una gran oferta de soja y maíz a escala mundial. Realmente es una avalancha de mercadería. Brasil tiene una producción de soja parecida a Estados Unidos, en maíz hará cerca de 90 millones de toneladas. Los precios no serán buenos.

El gobierno está entusiasmadísimo con el campo.

. – El campo tendrá una buena cosecha, pero hay que mirar dos cosas, los precios y los costos. En materia de precios se están cayendo a pedazos, y los costos no paran de subir. Habrá poco efecto derrame.

Me tiras algo bueno de la economía.

. – Los créditos procrear a 30 años son buenísimos. Imagínate una propiedad que vale $ 1.500.000, vos pones $ 150.000, te pueden llegar a subsidiar $ 350.000 según la composición familiar del que solicita el crédito. El millón que debes los podés financiar a 30 años, a una tasa del 4,5% anual más el ajuste por inflación y te queda una cuota de $ 2.500 al mes, menos que un alquiler.

Si la inflación se desboca

. – Tu cuota no será mayor al 30% de los ingresos que declaraste, y el límite de aumento será el Coeficiente de Variación Salarial, lo que no puedas pagar pasa a engorar la cantidad de años del crédito que puede incrementarse hasta el 25%. Si ello ocurre (sería un caso extremo) el crédito puede pagarse hasta en 37 años y medio.

Se podría bajar esta cuota.

. – Todo es posible. Se está trabajando para eximir a los créditos hipotecarios del impuesto a los ingresos brutos. Esta norma se votaría en el congreso en el marco de la ley de mercado de capitales. Si ello ocurre la cuota podría bajar un 20%.

El procrear es para compra de vivienda.

. – Hay 4 caminos, comprar una vivienda usada. Comprar un lote y construir una vivienda. Comprar una vivienda en un lote del estado y la vivienda la realiza el Estado. Que vos tengas un lote, y solicites dinero para construirla.

Esto es buenísimo.

. – Espectacular.

Algo más.

. – El mercado se está lanzando con todo a la hora de financiar los productos que tienen. Esta semana salió a la venta el Ford K de 4 puertas, para adquirirlo pones $ 85.000, y 48 cuotas fijas de $ 4.264.









CUOTAS FIJAS

. – Lo que leíste, cuotas fijas. Hace tiempo te dijimos que comprar un auto no sería un problema, los planes de financiación que salen son espectacular. Te comentamos que Mercedes Benz tiene un plan que compras el auto pagando el 40% contado, el 40% restante en 24 cuotas fijas en pesos a una tasa muy razonable, y el 20% del valor actual del auto en la cuota 25 en pesos.

Comprar un Mercedes es como comprar dólar futuro.

. – Correcto.

No tengo dinero para un Mercedes.

. – Lo que te quiero comentar, es que estos planes que hoy los ves lejos, comenzaran a estar más cerca tuyo. Hay marcas de autos que están dando créditos a tasa 0% por $ 70.000 o $ 300.000, según el tipo de auto que quieras adquirir. Se está viviendo una revolución del crédito.

Si voy a un banco oficial.

. – Si solicitas un crédito de $ 200.000 en Banco Nación para compra de un auto en 36 meses, pagas una cuota fija de $ 10.600 por mes. Si no te gusta, compra el Ford a 48 meses a tasa fija. Si tenes plata podés elegir, si no te alcanza tenes que agarrar lo que puedas pagar.

Necesito un crédito personal, ¿cuánto está?

. – Por cada $ 100.000 pagas aproximadamente unos $ 5.000 en 36 cuotas, los bancos tienen promociones y te puede quedar algo más bajo. Pero, ¿para qué lo necesitas?

Para comprar electrodomésticos.

. – Bueno si sacas el crédito pagas de contado los electrodomésticos, si conseguís una baja de 5% en los precios de contado, el crédito te sale más barato.

Si voy a los bancos oficiales.

. – Para electrodomésticos te prestan como máximo hasta $ 80.000 en 36 meses pagas, por esa suma pagas $ 3.150 por mes. Son más baratos, estamos de campaña.

Tenes todas las posibilidades del mundo.

. – Podes comprar con tarjeta en cuotas, tomando financiamiento bancario, tomando financiación de las empresas. Tenes todas las posibilidades para adquirir los que quieras.

Pero la ofensiva K contra el gobierno no se detiene.

. – El gobierno de cambiemos tiene que reconocer que se durmió, no planteo la herencia, el segundo semestre todavía no llego, y hace 2 meses que no da respuestas al mercado de consumo. Creo que lo mejor seria relanzar el gobierno, achicar ministerios, cambiar algunos actores y volver a las fuentes. Tiene muchos logros que mostrar, y muchas cosas por mejorar. Las elecciones son un penal sin arquero, si las pierde sería muy grave.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.