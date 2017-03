FeSTraM ratifica paro para martes y miércoles

El secretario general del gremio de los empleados municipales ratificó la medida de fuerza de este martes y miércoles, y agregó que la próxima semana harán huelga por otras 48 horas, según lo dispuesto este lunes por el plenario de delegados.

En el contexto de la paritaria de empleados municipales que se lleva adelante por estos días, FeSTraM realizó esta mañana un plenario de delegados en el que se decidió continuar con el plan de lucha, e incluso extenderlo.

A contrapelo del reclamo de intendentes y presidentes comunales, y de la solicitud concreta y pública de José Corral, el secretario general del gremio ratificó el paro previsto para este martes y miércoles y agregó que una medida similar se llevará adelante el 21 y 22 de marzo, cuando además se sumarán movilizaciones en Santa Fe y Rosario.









“El pedido de los intendentes (efectivizado la semana pasada) tuvo una respuesta inmediata. Obviamente, fue en los mismos términos: pidiendo que nos pusiéramos a hablar, que teníamos tiempo. Dimos espacio hasta el día de hoy para recibir una propuesta superadora porque teníamos convocado al plenario para analizar esto. Pero evidentemente no hay una propuesta que supere la política salarial provincial y nacional que se intentan imponer en nuestro sector”, justificó Claudio Leoni.

“Hoy no tenemos nada”, continuó. “Estamos con un techo, que no puede ser el elemento de negociación. Queremos una paritaria donde se reconozca lo que perdimos en 2016 y se hable de un razonable aumento, dentro de una perspectiva inflacionaria que no es la del 17%. Esto es falta de honestidad en la negociación”.

Finalmente, Leoni confirmó que no tienen fecha de nueva convocatoria a reunión entre las partes.

LT10.com.ar