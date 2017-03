Enrique Paduán dió su mensaje en el inicio de sesiones del HCM

El intendente de la ciudad de Villa Ocampo, Enrique Paduán, brindó su mensaje anual para dar inicio del periodo ordinario de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Villa Ocampo.

“Me toca abrir estas sesiones ordinarias del Concejo Municipal por 10° año consecutivo y lo hago convencido que comenzamos un periodo de sesiones en las cuales los debates transcurrirán en sintonía con lo que la comunidad lo solicita, esto es, en el marco del entendimiento para encontrar las mejores respuestas a las necesidades de la gente. El resumen de actividades y logros durante el año anterior en las distintas áreas de gobierno están impresas al alcance del Concejo y de los medios de comunicación.

Paso a informar brevemente los objetivos que desde el Ejecutivo Municipal nos hemos planteado para el presente año, que será de una importante inversión en obra pública, además de seguir trabajando en las distintas áreas de gobierno con el fin de mejorar cada día el accionar y de esa manera mejorar la calidad de vida de la gente. Lo previsto entonces para este año es:

– La pavimentación de 50 cuadras de asfalto flexible en caliente y más de 7 cuadras de pavimento rígido.

– Remodelación de la terminal de ómnibus.

– Culminación de las nuevas instalaciones de la secretaria de servicios públicos con sus respectivas oficinas, lo que permitirá un saneamiento ambiental en el centro de la ciudad como consecuencia del traslado de toda la maquinaria a dicho lugar.

– Refacciones en el palacio municipal.

– Comienzo de la construcción de un moderno edificio como centro cultural.

– Continuaremos con el bacheo integral en las calles de asfalto.

– Iluminación especial y arenado de las calles para el 70 % de los barrios de la ciudad.

– Construcción de 35 nuevas viviendas sociales y de emergencia habitacional.

– Culminación del revestimiento del colector del Bv. Obligado.

– Continuaremos trabajando en la zona de deposición de residuos sólidos urbanos, con la construcción de la infraestructura necesaria para la separación y reciclado de los mismos, además de otras obras que en conjunto con instituciones de la ciudad llevaremos adelante.-

– Regularización Dominial del Barrio Juan Perón.

– Servicio de Energía Eléctrica y agua potable a todos los Asentamientos y ampliaciones de barrios del distrito, que no cuenten con esos servicios.

– Reparación y Puesta en Valor de la Chimenea de Las Mercedes, la cual fue afectada por un fenómeno meteorológico.

– Adaptación de un espacio de comercialización para la radicación de los micro-emprendimientos en el ingreso de la ciudad.

– Puesta en marcha la Asociación para el desarrollo de Villa Ocampo, herramienta que pretende ser utilizada para apuntalar el desarrollo de todos nuestros emprendimientos que van a formar parte de la diversificación de nuestra economía.

– El día 21 de éste mes recibiremos los fondos de Producción Más Limpia equivalente de $3.400.000 destinados al fortalecimiento de 10 emprendimientos.

– Como estamos convencidos que la educación es el futuro innegociable al que no debemos renunciar, este año hemos aumentado en un 40 % el valor de las becas para estudiantes que entrega el Municipio.

– También con fondos del FAE y el FONID estamos y seguiremos haciendo aportes para el mejoramiento de infraestructura de todos los centros escolares.









En los próximos días presentaremos una serie de ordenanzas que tienen que ver con seguir realizando obras para nuestra ciudad, estas son:

– Ordenanza de contribución de mejoras para regular la pavimentación de diferentes calles de la ciudad;

– Ordenanza modificatoria de la obra de pavimentación del barrio sur;

– Ordenanza de regulación en el sistema de compras y licitaciones municipales;

– Ordenanza de autorización al Municipio para recibir los fondos, de parte de la Provincia, para llevar adelante el proyecto “Para cada Santafesino un árbol”;

– Ordenanza de contribución de mejoras para la repavimentación de la calle 25 de Mayo entre Bv. Sarmiento y 2 de Abril.

Y con esta mirada puesta en el futuro, quiero convocar a la Comunidad Ocampense, independientemente de los intereses personales, partidarios e institucionales a emprender juntos el definitivo proceso de desarrollo que nos merecemos.

En este año 2017 tendremos la oportunidad de ver el comienzo de las actividades en dos importantes nuevos emprendimientos en nuestra ciudad, estas son la Alcoholera y una Usina Termo-generadora de electricidad, la recuperación y puesta en marcha de la industria del Papel y esperamos con expectativas la solución definitiva de la actividad cañera, actividad que debe desarrollarse directamente relacionada con las bioenergías, para ello seguimos trabajando en la búsqueda de inversores interesados en esos rubros, de lo contrario y viendo el poco interés presentado hasta el momento, para la adquisición del Ingenio como industria azucarera, debemos ser sinceros, será una actividad con difícil continuidad. Además de estas importantes actividades vamos a seguir trabajando en el apoyo a todos los emprendimientos que cuenta el distrito y que debemos sentirnos orgullosos porque son muchos y con buenas perspectivas futuras.

Como nuevamente estamos en un año electoral y como defensor a ultranza de los principios democráticos, solicito a este cuerpo legislativo, a las instituciones y a cada uno de los habitantes de la Comunidad que produzcamos ese hecho positivo que la democracia nos permite para enriquecer el debate de ideas que sirvan para construir futuro, y de esta manera aportar los eslabones de la cadena necesarios para nuestro desarrollo.

Desde el lugar que me toca estar desde hace ya 10 años, seguramente es mucho lo que podemos demostrar en lo que hace a la gestión. En aquel entonces pensamos que otra Villa Ocampo era posible y es así que fuimos transformando muchas cosas y con otras tantas pendientes de hacer.

Si algunos dicen que esta gestión destruyo fuentes de trabajo, esto es falso, porque cuando esto sucedía en Villa Ocampo, el desarrollo económico nacional nos mostraba que todas las economías regionales comparables estaban quebradas. También corrieron comentarios donde se nos acusaba de hechos y actos que nunca fueron denunciados en los ámbitos que correspondía y que si se hubieran hecho estábamos dispuestos a acompañar porque no avalamos la corrupción. Todo quedaba en los comentarios maliciosos y malintencionados con el fin de obtener algún rédito que solo ellos sabrán.

No nos ha ido muy bien en momentos en que sucedió la agresión entre sectores. No debemos olvidarnos de eso, no debemos repetir sucesos de esas características porque son los obstáculos que impiden el entendimiento entre nosotros. Como comunidad debemos exigir seriedad a todos los actores para lograr que nos encaminemos al futuro que todos soñamos.

Como dije anteriormente este año se pondrán en funcionamiento proyectos que nos ayuden a crecer como comunidad, por ello necesitamos acompañar con prudencia este comienzo de desarrollo para que todo lo que ofrezcamos a la sociedad sirva de estímulo a aquellos dispuestos a seguir apostando en nuestro medio.

Tampoco seamos partícipes de quedarnos en el relato, sería esto una irresponsabilidad y una nueva frustración para la comunidad. Quiero simplemente convocarlos en este ámbito, donde la política encuentra su mejor lugar, a ser responsables, a hablar con madurez y sin mezquindades, a que evitemos incentivar las diferencias dentro de nuestro propio pueblo, porque después cuesta mucho tiempo curar las heridas.

Por todo lo mencionado es que pretendo dejar este mensaje a los habitantes de Villa Ocampo diciéndoles que todos somos necesarios, todos merecemos respeto y debemos recrear la metodología del trabajo conjunto.

Estamos en una inmejorable situación para producir la transformación que pretendemos. Los convoco a todos a que depongamos actitudes negativas porque, como dije antes, este año 2017 podrá ser muy positivo. Me comprometo a seguir trabajando para ello y estoy convencido que cada uno de ustedes entenderá que las oportunidades se suceden, pocas veces se repiten, y que unidos es mucho más productivo y el camino es mucho más fácil.