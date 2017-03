Secuestro de 300 Kgs. de carne vacuna y de 2.100 sábalos

Operativos en prevención de delitos y contravenciones, culminaron con el secuestro de 300 Kgs. aproximadamente de carne vacuna y otro con 2.100 sábalos.

Patrullaje preventivo en embarcación por zona acuática arroyo “El Toro”, procediéndose a chequear tres embarcaciones de las cuales se constató que los tres hombres mayores de edad timoneros de las mismas carecían de habilitación para la actividad y acopio exceso de piezas, por lo que se decomisaron una cantidad total de dos mil cien 2100 sábalos (1º 900;2º 500, 3º 700), dejándola en depósito judicial a cada uno de los infractores por carecer la Sección de medios de transporte. Interviene la Oficina de caza y pesca de Santa Fe.









Advirtió el desplazamiento de un vehículo, a velocidad lenta en el que se conducían tres hombres mayores de edad domiciliados en zona rural Las Garzas; solicitando que desciendan del mismo, se observó en la caja del rodado tres baldes con capacidad de 20 Lts. Conteniendo restos de animal vacuno; los cuales por dichos de Sr. D , los semovientes harán de su propiedad; seguidamente tras pericias de cueros llevados a cabo en el fundo rural donde se realizó la faenada, y en presencia de los nombrados; no arrojo diseño de marca, ni diseño de señal de oreja; posteriormente disponen a inspeccionar una vivienda ubicada en el predio, donde existía un galpón construido de mampostería, para la suerte de uso de matarife, lugar donde se hallaron los demás elementos y se procedió al secuestro preventivo de:

– 300 Kgs. aprox. de producto carneo vacuno;

– Una camioneta Pick Up Ford F100;

– Cueros del animal vacuno;

– Un (01) aparejo con una rondana c/cable de acero;

– Un (01) malacate manual;

– Una (01) mesa de madera c/ restos de sangre;

– Tres (03) baldes;

– Una (01) chaira;

– Una (01) sierra carnicera;

– Una (01) cuchilla

Se llevó a cabo la aprehensión de los sindicados y se los notifico por la infracción art. 206 del CPA, recuperando la libertad posteriormente, medida Ordenada por la Magistratura Interviniente UFI de Reconquista.