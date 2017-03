Opinión: El dólar puede retroceder a $ 14,50.

La gran oferta de dólares puede hacer que la divisa siga a la baja. El gobierno no hace nada por detener su caída. Los que tienen billetes guardados deberán repensar la estrategia. Cuidado con los precios agrícolas.

Si el dólar baja sería una tragedia.

. – Prepárate, porque la oferta de dólares para los próximos meses es muy fuerte. La semana pasada sin ir más lejos, Córdoba coloco deuda por U$S 510 millones y rápidamente se tiene que hacer de pesos, porque debe honrar el vencimiento de bonos en pesos, e iniciar obras de infraestructura.

Llegan más dólares

. – Hay unos U$S 7.000 millones en los bancos públicos para vender. Salen del blanqueo otros U$S 7.000 millones en abril y mayo. La cosecha de soja te liquidara unos U$S 10.000 millones de marzo a junio. El maíz aportaría otros U$S 2.000 millones. La caída no la detiene nadie, y el Banco Central está obsesionado por mantener alta la tasa de interés, porque teme más inflación.

Como quedo el dólar el viernes

. – El mayorista quedo en $ 15,39, perforo la banda de precios que venía realizando entre $ 15,50 y $ 16,00.

¿Hacia dónde vamos?

. – En primer lugar, vamos al soporte de $ 15,00.

Qué precio de referencia tenemos a la baja.

. – El dólar podría bajar a la zona de $ 14,00 a $ 15,00. Te diría un $ 14,50 como referencia.

Eso sería una tragedia para el campo.

. – Correcto, pero tenemos la obligación de informarlo. En México el peso se está revaluando. En Brasil el real está en 3,10 por dólar, con posibilidades de bajar a 2,80 reales por dólar. Recordemos que hace menos de un año atrás el real estaba a 4,25 por dólar. Brasil bajo la tasa de corto plazo al 12,25% anual, y la inflación es del 5,3% anual. La revaluación de las monedas de américa latina es muy fuerte, y esto también afectara a la Argentina. Sin embargo, como la baja de nuestra moneda es menor a la baja de Brasil y México estamos recuperando competitividad y mejorando las exportaciones.

En Chile pasa lo mismo.

. – Hace un año atrás el peso chileno estaba en 680 por dólar y hoy este entorno de 650 por dólar, se apreció muy poco.









Porque los argentinos se atoran en la frontera para ir a Chile.

. – Tienen una economía abierta, y los precios son internacionales. Dólar bajo en argentina y libre frontera de Chile hace que todo sea más barato del otro lado de la cordillera.

Porque no hacemos lo mismo.

. – Si argentina abre la economía el desempleo treparía a niveles exorbitantes, y estaríamos mucho peor de lo que estamos ahora. Australia no tiene economía abierta, está en la misma latitud nuestra, tiene mejores socios (USA y Gran Bretaña) y un barrio de gente rica (Japón, China y los Tigres Asiáticos).

Porque lo hace Chile.

. – Es una economía pequeña, con poca población, no llegan a los 20 millones de habitantes, y carecen de clase media. Es otra sociedad, distinta idiosincrasia, y no creas que tiene los mismos beneficios sociales que un argentino.

Volvemos al tipo de cambio y el campo.

. – Vamos a realizar un cálculo pesimista. Supongamos que la soja para mayo está en U$S 250 la tonelada y el dólar se ubica en $ 14,50, eso te daría un precio de $ 3.625 la tonelada. En los mercados de futuros conseguís precios mucho más elevados que este, por ende, es momento de comenzar a asegurar la cosecha.

Si el dólar cae a $ 14,50 seremos menos competitivos.

. – Depende como lo miremos. Si el peso cae a $ 14,50 frente al dólar y el real baja a 2,80 por dólar y el peso mexicano cae a $ 18,00 por dólar te diría que argentina estará mejorando su competitividad. Ya te lo dije unos párrafos atrás.

La gente que tiene guardado dólares.

. – Hace tiempo que le decimos que se pase a activos, pero no hacen caso. Es un grave problema, porque esa gente comienza a tener un sentimiento negativo por las pérdidas que le genera tener dólar billete. Eso impacta negativamente en el inversor que en lugar de moverse y salir a realizar otra inversión sigue inmovilizado, lo que le quita volumen y dinamismo al mercado. Las propiedades seguirán subiendo en dólares en este escenario, al igual que el resto de los activos de la economía.

La gente seguirá veraneando afuera.

. – Sácate unos pasajes en 18 cuotas en pesos por las dudas. Nunca está de más. Es la consecuencia de esta política monetaria, la coyuntura internacional y la gran afluencia de dólares financieros y del blanqueo. En el año 2018 todo será muy distinto, hay que pasar las elecciones legislativas.

El ministro de Economía dijo que termino la recesión.

. – Si lo miras desde la variación del PBI es correcto. Argentina en el año 2017 exportara más autos a Brasil, la campaña agrícola será muy buena, y el blanqueo derramara más dinero en la economía. Hace un año atrás estábamos mucho peor que ahora. Esto hará que el PBI suba por mayores inversiones y exportaciones, siempre medido contra el año 2016 en donde se registró una caída del 2,6%. Cuando termine el año tendremos un PBI igual que en diciembre de 2015, no avanzamos nada en dos años, pero se hicieron cambios estructurales que nos permitirán estar mucho mejor en los años 2018 y 2019.

Si lo miro desde el hombre de la calle.

. – Difícil que el hombre de la calle sienta la reactivación. Los empleados formales son apenas 6,5 millones y son los que se podrán defender contra la inflación con acuerdos salariales entre poderosos gremios y centrales empresariales. En el caso de los 6,5 millones de empleados informales, no hay defensa alguna contra la inflación. Lo mismo sucede con los 2,7 millones de cuenta prosistas que en muchos casos la están pasando bastante mal. Hay 3,5 millones de empleados públicos, que no van a poder defender el salario contra la inflación pasada y la presente. Si a esto le sumas 8,5 millones de jubilados que solo recobran aumentos ligados a la inflación corrida, no hay motivo para pensar en una mejora sustancial del consumo.

Muchos jubilados están mejor.

. – Es cierto, este gobierno está honrando la deuda con los jubilados, algo que no hizo el gobierno anterior, y muchos gobiernos del pasado. Sin embargo, ese dinero que se inyecta no mueve el amperímetro del consumo, mejora al jubilado, pero no es determinante en la economía global. Es un gran punto a favor del gobierno, es el primero que se acuerda de la clase pasiva, y de los que aportaron y no cobraban lo que les correspondía. Se hizo justicia.

Me lo podés ampliar el tema salario, trabajadores y consumo.

. – Esta semana enviamos en informe privado un detalle de la cantidad de trabajadores del país, su división por sectores, remuneraciones, salarios en pesos y en dólares, más la presión tributaria.

Dame una conclusión.

. – Solo los empleados privados formales podrán defender el poder adquisitivo de su salario. Tienen una tarjeta de crédito para comprar en cuotas, y el empleador cubre la salud y jubilación futura. El resto, cerca de 10.000.000 millones de trabajadores van por la vida a la buena de dios. La economía negra genera estas desigualdades, tenemos una alta presión tributaria, y el 50% del país transita el sector informal, en donde se observan la mayor cantidad de desigualdades.

Desigualdad entre trabajadores.

. – Correcto, hacen trabajos similares pero el formal tiene una remuneración mucho más elevada que el informal. Sin una reforma tributaria que permita bajar los impuestos al trabajo, y formalicemos la economía, somos una máquina de fabricar pobres. El peronismo ejerció el poder muchos años, los gremios están conducidos por la misma gente que hace 30 años atrás. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores esta fuera del sistema. Estamos en el me salvo yo, se salva mi gremio y el resto que se arregle.

En este informe cobraron todos, gobierno, políticos, sindicalistas…

. – La responsabilidad del país que tenemos también es tuya y mía, no estamos exentos de nada.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.