Opinión: ¿Porque compraría o vendería dólares?

El dólar paso de $1 a $ 16 entre el año 1991 y 2016. Entre el año 2011 y 2014 paso de $ 4,00 a $ 8,00 por dólar. Desde el año 2014 al 2017 de $ 8,00 a $ 16,00. ¿Qué precio tendrá en el 2019? Entérate en esta nota.

Cuanto está el dólar

. – Sigue rondando los $ 16,00.

Lo veo muy barato, para mi hay que comprar.

. – ¿Por qué?

Algún día valdrá mucho más.

. – ¿Por qué?

Porque el dólar es el dólar.

. – Eso es un mito de los mayores de 50 años, que piensan que el dólar siempre superará a cualquier precio de la economía, y eso no es así.

Me lo explicas.

. – El dólar mostró una tendencia alcista durante todo el gobierno de Alfonsín, simplemente porque el déficit fiscal era muy elevado, y nada lo detenía, salvo algunos intervalos de tiempo, en donde el plan austral y primavera lo retraso, para luego desembocar en la hiperinflación del año 1989.

Es como digo yo, el que tenía dólares gano.

. – Llego Menem, y devaluó hasta llevarlo a los 10.000 australes, le saco 4 ceros a la moneda, y nació el uno a uno. Desde el 1 de abril de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2001 el dólar se quedó quietito en dicho valor. Durante 11 años el que aposto al dólar perdió.

Que revancha nos tomamos en el 2001.

. – Siempre ganas cuando a otro le va muy mal, y ese otro es todo el país. En el año 2002 la crisis hizo que el dólar multiplicara por 4 su cotización, cotiza a $ 4,00 en el año 2002.

Que felicidad.

. – Desde el año 2002 a enero de 2011 cotizo por debajo de $ 4,00, por ende, estuvo 9 años por debajo del precio que alcanzo en el año 2002 después de la salida de la convertibilidad. Si vendiste los dólares en el año 2002 hiciste diferencia, luego la suba de precios en la economía y el paso del tiempo te fue quitando poder adquisitivo.

¿Qué paso después del 2011?

. – Entre enero de 2011 y enero de 2014 paso de $ 4,0 por dólar a $ 8,0 por dólar. Fue otro salto del 100% en la cotización.

Los que compramos en el 2011 la pegamos.

. – Desde enero de 2014 a la fecha se volvió a multiplicar pasando de $ 8,00 a $ 16,00 por dólar.

Entre 2011 y 2017 la moneda paso de $ 4,00 a $ 16,00 por dólar.

. – Correcto. Hoy nos encontramos en un escenario económico y político, en donde luce muy difícil, que entre 2017 y 2021 el dólar pase de $ 16,00 a $ 32,00.

Muchos creen que esto va a suceder, entre los que me incluyo.

. – Antes de hacer mi análisis, te pregunto ¿por quién votaste?

Claramente por Mauricio.

. – Sos comprador de dólares

Of curse, en todos los plazos y precios.

. – En primer lugar, la Argentina cambio de gobierno y hoy tiene una economía abierta al mundo en lo financiero. El gobierno tomo deuda por más de U$S 38.000 millones desde que asumió, y las provincias capturaron U$S 9.050 millones. En un año y dos meses, ingresaron al país, de la mano del Estado unos U$S 47.050 millones. A esto hay que sumarle los U$S 120.000 millones de dólares del blanqueo, de los cuales ingresarían al país no menos de U$S 30.000 millones. A esto hay que sumarle las exportaciones, las inversiones directas y las de portafolio. Todo este combo nos da un ingreso tan grande de dólares, que resulta muy difícil imaginar que el dólar multiplique por dos su cotización como sucedió en los años 2011/ 14, o bien 2014/17.

Pero podría ocurrir, ¿Por qué no?

. – Correcto, si hacemos un poquito de futurología, podría suceder que el gobierno de Cambiemos tome deuda en los mercados mundiales a un ritmo de U$S 40.000 millones por año, y que el PBI no crezca al ritmo esperado. Podría ocurrir que en el año 2019 la deuda pública ascienda a los U$S450.000 millones y el PBI se ubique en los U$S 550.000 millones, eso nos daría una relación deuda sobre PBI del 82%, y ese mismo año ganaría las elecciones el Kirchnerismo. Si ello sucede, es muy probable que el dólar para el año 2019 se ubique en torno de $ 32,00, o alguito más.

Si eso no ocurre.

. – El gobierno pronostica un tipo de cambio en torno de $ 23,53 para el año 2019. Esto implicaría una suba del 47% en 3 años. Desde nuestro punto de vista el dólar podría ubicarse en un rango entre $ 24,00 y $ 25,00.

Según tu pronóstico, subiría un 56% en 3 años.

. – Correcto, no se alejaría mucho de la pauta de inflación. En el año 2017 la inflación la estimamos en un 25% anual. En el año 2018 un 17% anual. En el año 2019 un 12% anual. La suba del dólar igualaría la inflación de los próximos 3 años.

¿Entonces?

. – Si el gobierno de Macri pone en equilibrio los precios de las tarifas públicas que estaban súper subsidiadas, si tiene un shock externo positivo con precios de las materias primas en suba, y ajusta a la baja el déficit fiscal, nos parece que el precio de los activos puede subir mucho más que el 56% en los próximos 3 años. Comenzamos por el valor de la tierra, que en un país más predecible seria lo primero que tendría que ajustar a la suba. Comenzando por los inmuebles urbanos, y luego por los inmuebles rurales.

Vos estás loco, las propiedades no pueden seguir subiendo.

. – La llegada de dinero del blanqueo elevo los precios de las propiedades, el mayor volumen de créditos hipotecarios hará la suyo. Un escenario de mayor inversión, la llegada de instrumentos financieros al mercado de capitales que potenciaran la construcción, y la democratización del capital en la bolsa, nos llevara a que los activos sean los grandes ganadores de los próximos 3 años.

¿Hay créditos hipotecarios?

. – Banco Nación, pedís un millón de pesos, y lo pagas en 10 años, con cuota fija de $ 15.600 por mes. Una pareja que trabaja en un banco suma ingresos por más de $ 50.000, le alcanza para pagar la cuota que representa menos del 30% de sus ingresos, como es cuota fija en los años que siguen su valor se diluye sobre los salarios que cobran. No compran una mansión, pero con ese dinero y $500.000 adicionales en la mano, te compras un departamento usado de un dormitorio. Si la tasa sigue bajando, más personas podrán acceder a este préstamo y se dinamizara la actividad inmobiliaria.

Me convenciste, en lugar de guardar dólares billetes me compro unos bonos en dólares.

. – Los bonos en dólares no te generan ganancia de capital, te pagan una buena renta. La mejora de capital la obtendrás con activos, acciones, propiedades, bienes de cambio, bienes de uso, maquinarias, u otro activo estratégico.

La tecnología destruye precio.

. – Es cierto, pero te ayuda a producir más activos que generan rentabilidad.

Para vos guardar dólares no es negocio.

. – Es cosa del pasado. Macri puede tener muchos errores, pero está orientando al país a un futuro más racional, con la llegada de capitales, incremento de la inversión y a la productividad. Si tiene un shock externo, y no desaprovecha la oportunidad, las inversiones se multiplicarían, y el que acopio dólares perderá poder adquisitivo.

No estoy de acuerdo.

. – La irracionalidad de tu pensamiento radica, en que queres que le vaya bien a Macri y apostas al dólar. Lo puedo aceptar de un Kirchnerista, pero nunca de alguien que profesa la fe del partido de gobierno.

Te sacaste la careta sos del Pro.

. – En absoluto, por libre elección no estoy en ese lugar. Cuando muchos que no podrían estar nunca en el PRO hoy se arriman a dicho fogón. Lo mío es profesional.

Explícalo mejor

. – Si ingresan dólares del exterior (en la versión que quieras endeudamiento, blanqueo, inversión, exportaciones, etc.) es imposible que vivamos el desastre del Kirchnerismo, con una devaluación del 100% cada 4 años. Hay que ser muy K para pensar que esto puede suceder. Sinceramente, siendo medianamente ordenados y prolijos, este gobierno no termina el mandato con un tipo de cambio arriba de $ 25,00. En ese escenario los activos le ganan al dólar.

Estoy muy confundido con todo lo que me dijiste.

. – Un psicólogo a mi derecha diría Raúl Ricardo.

No estoy para bromas.

. – Tomate un Rivotril, y compra activos, es lo mejor que te puede pasar.

Me quiero ir a mi casa y no laburar más

. – A vos no te fue mal gordito. Aposta por hacer crecer tu empresa, de lo contrario en unos años te voy a ver con el cartelito de venta, dejaras de ser empresario, y vos te podés salvar, pero tus hijos tendrán que laburar de empleados en otra empresa, y no creo que te guste ese escenario. Pensarlo, invertí y gánale al mercado, no queda otra.