Torneo Federal C: Ex Alumnos en el lote de punteros

Ex Alumnos, de San Antonio de Obligado, le ganó 5 a 3 al equipo de General San Martín, de Sáenz Peña (Chaco), pasando a formar parte, con esta victoria, del lote de los punteros de la Zona 5 Región Litoral Norte del Torneo Federal “C” de fútbol.

La victoria de Ex Alumnos correspondió a la tercera fecha y última de la primera rueda, llegando a los seis puntos, compartiendo así la punta del grupo junto a Gral. San Martín y Don Orione de Barranquera-Chaco, que será su próximo rival.

Terna arbitral de la Liga Reconquistense: Juan Mayal y los asistentes Rubén Bertschi y Nicolás Ojeda.

“El Santo” de la Liga Ocampense, está siendo dirigido por Eduardo “Pala” Romero y había arrancado el certamen cayendo de visita ante Don Orione (1-3); luego en la segunda fecha goleó de local a Villa Elena de Machagai (6-1) y por la tercera, manteniendo el invicto en su casa, el pasado domingo derrotó a San Martín 5 a 3.









Posiciones

– Ex Alumnos de San Antonio, 6 puntos

– Don Orione de Barranqueras (Chaco, 6 puntos

– Gral. San Martín de Sáenz Peña, 6 puntos

– Villa Elena de Machagai, 0 puntos.

Cuarta Fecha (1º de la 2º rueda)

– Ex Alumnos vs. Don Orione

– San Martín vs. Villa Elena