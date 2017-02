Contigiani en Villa Ocampo trajo aportes por un valor de $1.150.000.

El Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, estuvo en Villa Ocampo entregando aportes a la asociación para el Desarrollo (ADVO) y presentando “El Plan de Comercio de la Provincia”.

Lo hizo acompañado por el Secretario de Desarrrollo Territorial, Mauro Casella; Secretario de Comercio, Juan Pablo Diab y otras autoridades provinciales y municipales.

Enrique Paduán, abrió el acto diciendo: “La provincia vino a Villa Ocampo, para presentar el Plan de Comercio de la provincia y para la cual, firmaremos un convenio para la aplicación a “Cielo Abierto”.

“También, en función de haberse creado una nueva Asociación para el Desarrollo en Villa Ocampo, estaremos recibiendo una partida de dinero para darle forma y apoyo a los nuevos emprendimientos ocampenses”, especificó Paduán.

Seguidamente, Juan Pablo Diab, dio un amplio panorama sobre este Plan de Comercio de la provincia, para la aplicación de los comercios “a cielo abierto” en la provincia y en Villa Ocampo también.









Por último, fue Luis Contigiani, el ministro de producción de la provincia, quien al arribo a la ciudad, expresó: “Estamos presentando el plan de comercio de la provincia, también entregaremos un aporte a la nueva Asociación creada recientemente, y por último, nos reuniremos con los productores locales”.

“El empleo registrado en blanco en la provincia por parte de los comercios minoristas, dan una cantidad de 94 mil empleos directos, constituyendo un motor económico importante para la provincia”.

“Nuestro compromiso con el norte es muy grande, hemos ejecutado en términos de obras para el norte de Santa Fe durante el 2016, aumentó un 54%, cosa que el gobierno nacional no lo hizo. Eso me da bronca, ya que quieren colocar a la provincia como que no hicimos nada, cuando aumentamos casi el doble del año anterior”, acotó.

Seguidamente, se procedió a la entrega de aportes, siendo un cheque de 950 mil pesos para la nueva Asociación para el Desarrollo Villa Ocampo, creada recientemente y seguidamente, otro cheque para la municipalidad de Villa Ocampo, por un valor de 200 mil pesos para el desarrollo de emprendedores.