Operativos en prevención culminaron con secuestro de pesca prohibida y especies ictícolas , animales vacunos y varios infractores

Operativos en prevención de delitos y contravenciones, culminaron con el secuestro de artes de pesca prohibida y especies ictícolas , animales vacunos y varios infractores.









Sección Nº 27 Tostado:

A génesis de comunicación telefónica, se procedieron a hacerse presentes ante la Panadería “Sabores”, en zona urbana de esta ciudad a fin de constatar lo expresado por el anonimato, aduciendo que habrían descargado en dicho lugar cinco (05) bandejas de metal con carne vacuna de dudosa procedencia, entrevistado con hombre mayor de edad de profesión panadero propietario de dicho negocio quien impuesto de las novedades manifestó; que la carne fue dejada para ser asada en el horno de la panificación, que lo había dejado el Sr. C., seguidamente se hizo presente el mencionado en el lugar y presento boleto de marca a su nombre y la oreja del animal vacuno, y una caravana amarilla con RESPA, posteriormente constataron el cuero en cuestión, el cual estaba marcado con la misma marca rubricada en el documento presentado; además le recibieron entrevista al llamado M. y se dio conocimiento a Fiscal de turno, ordenando: se le forme causa por infracción al Art. 206 CPA al SR. C. Se prosiguen diligencias. Interviene la UFI de Tostado.

Sección Nº 31 Intiyaco:

Pedido por sub Cria 2da, se llevó a cabo paro de rodeo en predio rural Zona Cañada Ombú en “Colonia Elida” propiedad del SR. J., donde se procedió al secuestro preventivo de TRES ANIMALES VACUNOS DOS (02) SON Cat vacas pelajes negro y uno (01) vaquilla pelaje marcara, por no coincidir con la marca y señal del Sr. P., constatando que existe en el mismo un stock de animales no registrados en SENASA. Se Prosiguen diligencias. Intervine la UFI de Vera.

Sección Nº 21 Esperanza:

A raíz de patrullajes preventivos en zona rio salado s/ arroyo Cululu chequearon una embarcación conducida por un hombre mayor de edad, logrando el secuestro de dos (02) tramayos de 70 m x 2,20 de alto c/u, un (01) espinel de 100 m de largo, por estar fuera de medida y sin licencia para tal fin procediéndose al secuestro preventivo y posterior se labro acta de infracción ley Pcial. Nº 12212 al antes mencionados. Interviene la Of. De caza y pesca Santa FE.

Sección Nº 7 Destacamento La Gallareta:

A raíz de denuncia radicada por hombre mayor de edad, administrador de campo rural ubicado en esta localidad, quien explico que en dicho predio había ingresado un (01) animal equino pelaje tostado sexo hembra y se encontraba en un sector donde está actualmente sembrado, sin cuidado de persona alguna, pisando y destrozando las plantas. Logrando el secuestro preventivo del animal y posterior identificando al propietario de la misma siendo Sr. M. se entregó en carácter de depositario judicial formándosele causa por infracción a los art. 98 y 120 del CF Ley Nº 10.703.Se prosiguen las diligencias. Interviene la UFI de Vera.

Sección Nº 26 Reconquista:

A raíz de patrullajes preventivos se labro acta de comprobación al Sr. R. mayor de edad, procediéndose al decomiso y desnaturalización de cinco (05) surubis; un (01) boga; seis (06) moncholos , por carecer de licencia habilitante. Interviene la Of. Caza y pesca de Santa Fe.