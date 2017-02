Nota de opinión: Alarma ¿Dólar a $15,-?

El dólar sigue retrocediendo. El gobierno desea una inflación baja y usa como ancla el tipo de cambio y paritarias. Esto afecta al mercado de consumo y al exportador. Precios en dólares a la suba, te lo contamos un año atrás.

¿Qué pasa con el dólar?

. – Muy sencillo, no pasó nada con el efecto Trump. El hombre que antes era un león, por ahora es un gatito. Las tasas de largo plazo volvieron a caer, las materias primas están subiendo y el dólar en un proceso de devaluación. El mundo es muy parecido al modelo 2016, no hay cambios sustanciales 2017.

Entonces, ¿Cómo sigue la película?

. – La argentina consigue financiamiento internacional sin problemas, ingresan fondos del blanqueo, y se nos viene una cosecha encima.

La famosa lluvia de dólares.

. – Cuando Macri se refería a este concepto, auguraba un boom de inversiones. Hoy estamos en una corriente de dólares financieros, que obligadamente tiene que mutar a pesos y nos genera un problema con el tipo de cambio.

¿Vamos paso a paso?

. – Vamos a dividir el análisis en dos partes, lo externo y lo interno.

Comencemos por lo externo.

. – El gobierno nacional y los gobiernos provinciales salen al exterior a tomar deuda en dólares, que luego mutara a pesos para invertir en infraestructura, o bien cubrir el déficit fiscal. Esto genera una gran oferta de dólares en el mercado cambiario que presiona el tipo de cambio a la baja. A esto hay que sumarle el blanqueo, se estima que terminaría en torno de los U$S 120.000 millones, para marzo se espera ingreso de multas por un valor no menor a los U$S 1.000 millones, que seguramente incrementara la recaudación tributaria y rápidamente se pasara a pesos. Las exportaciones de soja y maíz están a la vuelta de la esquina. Con las estimaciones de mercado, esperamos que el ingreso de dólares de la soja ascienda a unos U$S 14.445 millones, producto de una estimación de 53,5 millones de toneladas y un precio de U$S 270, es una cifra menor a la obtenida hace un año atrás. En maíz, esperamos una cosecha de U$S 5.320 millones, producto de estimar 35 millones de toneladas a un precio de U$S 152. Entre ambas campañas estimamos unos U$S 19.765 millones.

Nos van a salir dólares por las orejas.

. – Correcto, el flujo de dinero que ingresa del exterior es muy importante. A esto habría que sumarle dinero para inversiones directas o financieras, que para el año 2017 podrían rondar los U$S 5.000 millones, en un escenario muy positivo.

¿Qué puede pasar desde lo interno?

. – El gobierno nacional genera incentivos a que los inversores se desprendan de los dólares y pasen a activos financieros o activos reales. También se puede leer que el gobierno genera incentivos para invertir en pesos, y que los ahorristas no compren dólares.

Comencemos por los activos financieros.

. – El gobierno está llevando una política de tipo de cambio bajo, este año se espera una devaluación menor al 15% anual. El dólar compite en el mercado contra otros activos financieros, como por ejemplo las lebac que pagan el 23,2% anual. Esto implica que, si invertís en lebac y el dólar solo se incrementaría el 15% podes ganar el 8,2% en dólares. Lo mismo ocurre con muchos bonos en pesos, por ejemplo, si compras el bono en pesos que ajusta por tasa Badlar (equivalente a tasa de plazo fijo por más de un millón de pesos) más 5%, estas teniendo una renta del 24,5% anual, mucho más que la tasa de devaluación. Por otro lado, los bonos que ajustan por inflación, con una inflación esperada del 21% anual, más una renta adicional que pagan, le sacan ventajas al dólar billete.

En este escenario los bonos en dólares pierden atractivo.

. – Correcto, los bonos en dólares rentan menos que los bonos en pesos, pero le dan más seguridad al inversor a mediano y largo plazo. En el corto plazo todos los caminos conducen a los pesos.

Esto genera un problema para la economía de todos los días.

. – Correcto, como el estado paga tasas superiores a los bancos, las lebac el 23,2% anual y un plazo fijo por más de un millón de pesos una tasa del 19,5% anual, los inversores lejos de financiar al sector privado, terminan financiando al Estado, haciendo una transferencia de crédito del sector privado al Estado.

Ejemplos.

. – Tenemos un informe privado en donde desgranamos las cifras del sistema financiero, y los números son alarmantes, pero te doy uno solo. Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado en los últimos 12 meses crecieron el 5,4% anual. La sumatoria de la colocación de letras y pases del Banco central en los últimos 12 meses crecieron el 35% anual.









Conclusión.

. – El poco ahorro en pesos que se genera en el mercado se lo lleva el Estado. Por otro lado, vemos que el público prefiere comprar dólares a invertir en pesos, pero dicho dólares lejos de financiar al Estado o empresas vía títulos públicos u obligaciones negociables, terminan en el colchón. La demanda de dólares del público es alta, pero mucho más elevada es la oferta, por ende, el dólar está a la baja.

Me estoy poniendo nervioso, hasta donde puede bajar el dólar.

. – Desde noviembre viene delineando un canal con piso en $ 15,50 y un techo en $ 16,00. Nosotros esperábamos que en febrero el dólar perforara el nivel de $ 16,00 a la suba, ya que si bajaba sería muy difícil sostenerlo. El gobierno no tiene ningún interés en comprar dólares o sostener el tipo de cambio. El banco central fija una política monetaria, y deja que el dólar se mueva de acuerdo a las fuerzas de mercado. Esto deprime el tipo de cambio que termina en la semana en torno de $ 15,50 y podría descender a la zona de $ 15,00.

Esto es muy perjudicial para los exportadores.

. – No es un tema que le interese al gobierno. El banco central define una política monetaria acomodaticia a sus intereses de bajar la inflación. Fuera de cámara te dicen que la inflación es similar a la tasa de devaluación más el resultado de las paritarias. El año pasado la devaluación tomada desde el 18 de diciembre fue del 60% y las paritarias estuvieron en torno del 30% anual, eso te dio una inflación superior al 40% anual. Este año esperan una devaluación del 15% anual y paritarias en torno del 20% anual, desde allí estiman una inflación el 17% anual.

Es la inflación de los cementerios.

. – Probablemente. Un tipo de cambio que se ubique a fin de año entre $ 17,50 y $ 18,00 no es bueno para los sectores exportadores. Una paritaria en el 20% anual no generaría un mayor consumo. Con estas dos variables no creo que podamos crecer un 3% este año.

¿La inflación?

. – Nuestra estimación es una inflación que se ubicaría en torno del 24% anual.

Con un dólar que sigue atrasando tenemos inflación en dólares.

. – Lo venimos diciendo desde que asumió Mauricio Macri. Con una tasa de devaluación por debajo de la tasa de inflación los activos crecerán de precio en dólares. Por eso las propiedades suben en dólares, y se siguen vendiendo. Los autos suben de precio en dólares, y se siguen vendiendo. Con las motos pasa lo mismo, y podemos dar muchos más ejemplos de la economía real.

Los precios de los viajes al exterior no aumentan en dólares.

. – Eso genera que veranear en el exterior sea mucho más barato que en argentina. Lo mismo que las propiedades, son más económicas en el exterior que en el país. Con los autos importados sucede lo mismo. El vehículo de ingreso a la gama de autos importados alemanes cuesta próximamente U$S 40.000, y un auto nacional o de Brasil, mediano de similares características cuesta aproximadamente lo mismo. Una camioneta 4 por 4 de alta gama ya vale los U$S 50.000, a este paso las camionetas chicas ganaran mucho mercado, ya que valen U$S 25.000 o menos.

Vos me queres decir que no somos competitivos.

. – Correcto. Te doy un ejemplo de nuestra consultora. Nosotros todos los lunes enviamos un informe privado con los precios de la soja en dólares, y lo pesificamos vía el mercado Rofex. Hace unos meses atrás nos parecía muy bueno fijar un precio de soja mayo en $ 4.500, vendiendo el futuro soja y el futro dólar, hoy dicha cuenta te da $ 4.450, producto de que el futuro de soja en dólares subió, pero el futuro de dólares en pesos cayo. Los precios de nuestros productos en pesos caen estrepitosamente.

Dame referencias de dólar futuro.

. – Por ejemplo, la posición junio cotiza en $ 16,73 y en diciembre $ 18,26.

Serian buenos precios si el gobierno sigue planchando el tipo de cambio.

. – Ninguna duda, son muy buenos precios.

¿Qué hago?

. – Creo que tenes que repensar la estrategia 2017. El gobierno va por un tipo de cambio bajo, y cuenta con el guiño del exterior para llevar adelante esta política. Le prestan todos los dólares necesarios para financiar el déficit, y la deuda que vence este año. Por otro lado, hay unos U$S7.000 millones de argentinos que ingresaron al blanqueo que saldrán al mercado a partir de mayo de 2017.

¿Paritarias?

. – Se abre un escenario de conflictividad social, vendrán grandes manifestaciones sociales, asambleas y paros. Los salarios no cierran con un incremento del 18% anual y si ello ocurriera es imposible un crecimiento del consumo en dicho escenario.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.