Los que ganan, los que pierden y los que esperan

Mercado muy selectivo, no está para cualquiera. Las acciones próximas a una toma de ganancias. Los bonos en pesos sumamente atractivos, los bonos en dólares ni te cuento. La inversión financiera y una bisagra a la economía real.









No todos están invirtiendo en el mercado.

. – Algunos ganan, otros pierden y muchos esperan.

Quienes ganan

. – El campo que no tuvo una inclemencia climática, está en zona núcleo, cerca de puerto y con buenos rindes, ganara con estos precios de la soja, maíz y trigo. Son buenos precios, y la producción primaria sin agregado de valor está dejando una gran utilidad.

El agregado de valor.

. – Sigue complicado por los gastos de estructura, comercialización y financieros. Por ejemplo, la ganadería no mejora precio, la oferta por las inclemencias climáticas, más salarios deprimidos no mueven los negocios. El cerdo sigue con buen precio, pero cuidado que en junio con el menor consumo y precio de la ganadería estancado se nos viene la noche. Al pollo no le sobra nada, y el precio del huevo está muy bajo.

De la lechería ni hablemos.

. – Se viene un problemón, está muy complicada Sancor, y no vemos en el horizonte una solución a dicho problema. El gobierno debería intervenir, generará un problema regional muy grande, pero como siempre los problemas se siguen de atrás. Después no digan que no avisamos, llevan más de un año en el gobierno, esta es una crisis heredada, pero algo tienen que hacer urgente.

No todos los negocios ligados al campo están bien.

. – En absoluto, sin embargo, para la ganadería vemos un buen año 2018 y 2019, más impulsado por los precios externos, y menos oferta en el mercado doméstico. Esto va a arrastrar al cerdo y al pollo. Pero esto ocurrirá para fines 2017, y comienzo de 2018.

Como están los comercios.

. – Siguen muy complicados. La caída de ventas los dejo con una menor rentabilidad. En su gran mayoría, su venta depende de la posibilidad de financiar sus productos. En estos casos los bancos se llevan una importante tajada de dicha venta, si a esto le sumamos alquileres muy elevados y la presión impositiva, la rentabilidad es muy baja, y esto desaliente al comerciante, que se pone en posición defensiva.

Las industrias

. – En su mayoría están trabajando con capacidad instalada ociosa, cuando ello ocurre el horizonte de la inversión se aleja. Nadie desea invertir en un negocio cuando produce por debajo de sus posibilidades. El tipo de cambio es muy bajo, y no hay posibilidades de vender productos al exterior, todo se juega en el mercado interno, en donde el asalariado perdió entre 5% y 10% de poder adquisitivo en el sector formal, y por encima de dichos niveles en el sector informal.

Los nuevos horizontes los fijan las paritarias.

. – Correcto, hasta que no acuerden nuevas paritarias el consumo estará muy planchado. Aquí no le sobra nada a nadie, sin un aumento de 3% a 5% por encima de la inflación estimada, estamos con un mercado de consumo que seguirá planchado.

El gobierno desea ofrecer un 18% anual ajustable por inflación.

. – Con eso no alcanza, y si finalmente es lo acordado, olvídate de crecer el 3% este año.

En el día de ayer el Banco Central fijo la tasa de corto plazo en el 24,5% anual.

. – Eso te demuestra que estamos lejos de domar a la inflación. Si la tasa de inflación descendería esta tasa estaría en niveles muchos más bajos. Es cierto que la inflación del primer semestre es mucho más elevada que el segundo semestre por razones estacionales e incremento de tarifas públicas, sin embargo, estamos lejos de una inflación anualizada del 17% anual. Salvo que ahora inventen proyectar la inflación del segundo semestre.

Algunos analistas indican que la inflación podría ubicarse en el 20% anual por la recesión.

. – Hay gran necesidad de vender, pero no creo que los precios tomen una tendencia declinante, con un Banco Central que no para de emitir billetes, deja la tasa de interés en niveles elevados y plancha el tipo de cambio.

Hay un crecimiento del 40% anual en préstamos personales.

. – Eso se puede interpretar de dos formas. La gente cree que los bienes van a aumentar más del 40% anual, y por ende convalida tomar financiamiento a tasas del 40% anual; o bien, el mercado está con problemas financieros y toma dinero a cualquier tasa.

Estoy más cerca del segundo que del primero.

. – Fíjate que el financiamiento con tarjeta de crédito, que en muchos casos es a tasa 0% crece el 30% anual, menos que el crédito consumo.

El dólar ¿seguirá planchado?

. – Planchadisimo, hay una gran oferta de billetes, no vemos que a nadie le sobre una enorme cantidad de pesos para salir a comprar dólares.

Como ves el mundo con Trump.

. – Creo que cuando asumió se esperaba una verdadera revolución que finalmente no ocurrió. Despacito los mercados mundiales se van reacomodando, y el escenario vuelve a ser el mismo que teníamos antes de que asuma como presidente.

¿Cómo sería?

. – La tasa de retorno de los bonos de tesorería americano se vuelven a constituir en un activo resguardo de valor. La tasa a 10 años en Estados Unidos ya se ubica en el 2,38% anual y podría bajar mucho más. La bolsa americana alcanzó un máximo y podría generar una toma de ganancias.

¿Cómo afecta esto a Argentina?

. – Los bonos argentinos están descendiendo y sube el riesgo país. El gobierno no ha tomado medidas que aseguren una baja del déficit fiscal durante este año. Hay muchos anuncios y pocas medidas efectivas. Los bonos se están pagando, y se van a seguir pagando, pero no podemos tener el mismo riesgo país que Perú, Chile o Colombia, por que la economía no crece hace 6 años, y el PBI per cápita está descendiendo. Hay fuga de capitales, porque la gente atesora dólares y veranea en el exterior.

Entonces estás viendo una toma de ganancia para la bolsa

. – Veo que el índice merval está muy sobrecomprado, y el vencimiento del mercado de futuro el viernes 17 es una excelente excusa para una toma de ganancias. Creo que los bonos argentinos tienen una excelente rentabilidad, y están a precios muy atractivos.

Armo una cartera de bonos en pesos.

. – Tenes tres tipos de bonos en pesos, las lebac que pagan una tasa fija, los bonos que pagan una tasa Badlar (equivalente a un plazo fijo por más de un millón de pesos) y un plus adicional, y los que ajustan por inflación. Tenes para todos los gustos, la renta en pesos con un dólar anclado es muy atractiva, aproximadamente un 2% mensual.

Conclusión

. – Renta en pesos promedio del 24% anual y en dólares del 6% anual, libre de impuestos empalidece cualquier inversión en la economía real. Las acciones si bajan serán un activo atractivo, desde los precios actuales nos parece difícil que superen el 24% de rendimiento anual. El dólar seguirá muy planchado.

En este escenario hay negocios financieros, pero escasos en la economía real.

. – Por allí, el arte es invertir en negocios financieros ligados al dólar, usar los instrumentos financieros en pesos para generar una renta, y con este capital más lo intereses que genera ir pagando un activo real.

Trifeta

. – Estas anclado en dólares, jugas con los pesos, pero invertís en activos reales (autos, propiedades, bienes de cambio, lo que se te ocurra)