El Estado, el tipo de cambio y los fanáticos del libre mercado

El gobierno fijo una política cambiaria acomodaticia a sus intereses. Al no bajar tributos, el tipo de cambio real no es competitivo. Beneficios para el Estado, pero no para el privado.

Bajaron las tasas pasivas, y ¿las activas?

. – Hace un año atrás, las tasas de las lebac estaban en el 30,5% anual. La tasa de los plazos fijos se ubicaba en el 23,1% anual promedio. El dólar valía $ 14,10. La tasa de un descubierto en cuenta corriente era del 25% anual, y la tasa de un préstamo personal el 42% anual.

Como son los números hoy

. – La tasa de lebac se ubica en el 23,25% anual, y la de plazo fijo en el 18,8% anual. El dólar se ubica en $ 15,70. La tasa de descubierto en cuenta corriente en el 25% anual, y la tasa de un préstamo personal en el 39% anual.









Conclusión

. – Bajo fuertemente la tasa de captación del dinero, con una gran transferencia de ahorro del sector privado al sector público. El stock de lebac se ubica en $ 595.000 millones, si a esto le sumamos $ 104.000 millones que los bancos le colocan al Banco Central vía pases, suman $ 699.000 millones. Los depósitos a plazo fijo en pesos alcanzan los $ 653.000 millones. Claramente hay una absorción de crédito del sector público, que deja con poco financiamiento y a tasa cara, al sector privado.

Como lo probas.

. – Muy sencillo, en los últimos 12 meses los adelantos en cuenta corriente tienen una tasa similar, y la tasa de préstamo personales solo bajo del 42% al 39% anual. Sin embargo, la tasa de las lebac bajo del 30,5% al 23,2% anual.

Que hizo el público.

. – En primer lugar, dejo de llevar dinero a los bancos, y paso a invertir en Lebac a través del mercado de capitales, vía individual o bajo el formato de fondos de inversión. Esto es un efecto negativo sobre la actividad económica, ya que los agentes económicos financian más al Estado que a los privados.

Sigamos.

. – El mercado no incremento su endeudamiento, ya que las tasas son muy elevadas.

Eso no es cierto, los diarios hablan de un incremento de las financiaciones.

. – Los diarios, muchas veces, dan información parcial.

Lo vamos a desgranar de esta forma:

1) Los créditos totales del sistema financiero crecen el 32,4% en los últimos 12 meses.

2) Los créditos en dólares (solo se utilizan para aquellos sectores ligados a la exportación) crecen el 186,4% medido en pesos.

3) Los créditos en pesos crecen el 20,9% anual.

¿Qué me queres decir?

. – Las financiaciones en pesos no creen en términos reales. Hay desvió de financiamiento al Estado, y los particulares no desean endeudarse a tasas tan elevadas.

Cómo evolucionan los créditos a individuos.

. – En forma muy dispar. Los créditos en tarjeta crecen al 30,2% anual. Los hipotecarios no logran consolidarse y crecen al 15,2% anual, los prendarios suben al 42,9% anual. Los personales crecen al 40,4% anual.

Podríamos decir que los prendarios y personales son los que más crecen.

. – Efectivamente, hay una mejora sustancial en los créditos personales, que siguen muy caros, y una suba en los prendarios. Debemos destacar que en los préstamos prendarios hay muchas terminales automotrices que brindan financiación prendaria a tasa 0%, con el fin de vender vehículos y disminuir su stock.

Que pasa con el dólar.

. – Es muy raro, en los últimos 12 meses paso de $ 14,10 a $ 15,70, esto implica una suba del 11,3% anual. El que aposto al dólar perdió, sin embargo, estamos viviendo uno de los procesos de mayor dolarización de las carteras de los últimos 15 años.

La pregunta obligada es ¿Cómo ves al dólar?

. – Súper planchado. El gobierno está jugado a ganar las elecciones, y el ancla cambiaria es su principal socia.

Beneficios de planchar el dólar.

. – Fuerte ingreso de capital golondrina para hacer diferencias jugosas en dólares. Suba de las reservas. Precios en dólares muy tranquilos. Debería bajar mucho más la tasa de inflación, hoy en torno del 35% anual.

Tan planchado está el dólar.

. – Vamos a los números que hoy mandan:

1) El dólar viene definiendo un canal entre $ 15,50 y $ 16,00 desde el 10 de noviembre a la fecha. Llevamos 3 meses sin ver una modificación importante.

2) El dólar futuro a mayo de 2017 se ubica en $ 16,55 y a enero de 2018 en $ 18,45 en promedio está descontando una tasa del 19% anual.

3) Los inversores están colocándose en instrumento en pesos al 24,5% anual (Badlar más 5% adicional) y se cubren al 19% anual en el mercado de futuro, eso da una ganancia del 5,5% anual (es una ganancia mucho menor porque hay costos en cada operación, pero no deja de ser elevada)

Los inversores puedo colocarse en dólares en letes al 3,3% anual.

. – También lo hacen, y en cantidades importantes.

Perjuicios de un dólar bajo.

.- Es mucho más difícil exportar, y tendrán que cerrar más la economía. Es imposible competir con los productos importados con la presión tributaria de nuestro país. El negro crece a pasos agigantados. Los que pueden importar están haciendo un negocio increíble. Fíjate como se viaja al exterior. Los precios de los autos importados se colocan a precios muy competitivos para la clase alta.

A cuánto ascienden las reservas.

. – Hoy se ubican en U$S 46.887 millones, un 55,9% más que un año atrás. Pero cuidado, hay muchas reservas que no son genuinas. El Estado nacional toma deuda en dólares, y luego las cambia por pesos para financiar al Estado.

A cuanto ascienden las reservas reales.

. – Si a las reservas el descontase el Crédito Chino y los encajes del Banco Central llegarían a los 14.000 millones. Todavía son muy bajas, pero el gobierno tiene mucho financiamiento externo y el que apueste a que el gobierno no logra financiarse está muy equivocado.

El mundo cambio.

. – Es cierto, no está más Barack Obama, Mateo Renzi, pronto François Hollande dejara el cargo, y nadie sabe cómo será el futuro de Michel Temer, pero en el exterior todos saben que Mauricio Macri tiene una alta adhesión popular, y todo haría indicar que ganaría las elecciones de mitad de mandato.

Eso es futurología.

. – Nadie financia a alguien que va a perder una elección, de lo contrario pregúntaselo a Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa.

Como viene el consumo.

. – El consumo viene creciendo muy lentamente, no satisface a los empresarios, los consumidores han perdido poder adquisitivo. Si no hay una mejora de los salarios en términos reales, el consumo no arranca. Las rentabilidades empresarias se vienen licuando en un escenario de alta presión tributaria, costos bancarios elevados y alquileres muy altos.

Como viene el campo.

. – Los que hicieron soja, maíz, trigo/soja y trigo/maíz, tienen márgenes positivos si están bajo un campo que no fue afectado por la seca, fuego o inundaciones, con rindes de soja y maíz que viene muy buenos en muchos lugares de la argentina. La soja bajo U$S 8,0 en la semana, el maíz y el trigo siguen planchados. El dólar se sigue devaluando a nivel internacional con un presidente como Donald Trump que es una gran incógnita, la inflación es una gran amenaza en Estados Unidos, el oro está subiendo de precio, y no debería faltar demasiado para que suban el resto de las materias primas.