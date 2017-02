Operativos en prevención de delitos y contravenciones, culminaron con el secuestro de productos carneos; equinos; especies ictícolas y varios infractores.

Sección Nº 21 Romang:

Se recibió llamado telefónico de una mujer, quien manifestó que en el domicilio de la calle Est. Musulin, se encontraría vendiendo carne vacuna; seguidamente personal de esa procediendo procedió a la requisa domiciliaria de los Sr. A., c y C, procediendo al secuestro preventivo de los elementos una cuchilla; una (01) escopeta cal. 16 m/invicta y doscientos doce (212) Kgs. Aprox. De carne vacuna aprensión de los antes mencionados, los que manifestaron haber faenado el animal en la costa del Rio Pje. El Gusano, desconociendo el/los propietarios. Posteriormente se le formo causa el Sr. A y C por el delito de “Abigeato” y a este último por infracción art. 189 Bis. CPA, y el Sr C por el delito de encubrimiento de abigeato, se prosiguen las diligencias. Interviene la UFI de Reconquista.

Sección Nº 14 San Javier:

A raíz de patrullajes preventivos en Ruta Pcial. Nº 62 Dpto. Garay, se labraron dos actas de comprobación a dos hombres mayores de edad, procediéndose al secuestro de las tres (03) redes para pesca fuera de medida y decomiso y desnaturalización de doscientos cincuenta (250) sábalos notificándolos a los mismos de la infracción ley Pcial Nº 12.212.interviene of. Caza y pesca Santa Fe.









Sección Nº 1 Constituyentes:

A raíz de patrullaje preventivo en Ruta pcial Nº 62 “S” personal labro acta de infracción ley Pcial. Nº 12.212 a un hombre mayor de edad, el mismo transportaba seiscientos (600) sábalos; por carecer de licencia habilitante para la actividad desarrollada; se procede al secuestro preventivo, de las especies, dejándolo en depósito al antes mencionado por carecer de medios de transporte. Interviene la Sec. De los R.H. Forestal Min. (of, caza y pesca) Ministerio de la provincia de santa Fe.

Sección Nº 1 Destacamento Arroyo Leyes:

A raíz de patrullajes preventivos se labro acta de comprobación e infracción a la ley Pcial. 12.212, donde se procedió al cheque de una (01) embarcación quien era timoneada por un hombre mayor de edad y se procedió al decomiso de quinientos (500) sábalos por carecer de licencia habilitante para la actividad desarrollada y por acopio exceso de piezas.

Sección Nº 26 Reconquista:

A raíz de patrullajes preventivos personal diviso presencia de ocho (08) equinos, los que se encontraban sueltos, sin custodia. Seguidamente se procedió al secuestro preventivo y entrega en calidad de depositario judicial a quien dijo ser su propietario, el Sr. R. notificándolo de la infracción art. 98 ley Pcial. Nº 10.703.Interviene Juzgado de Faltas de Reconquista.