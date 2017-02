Perdió Ex Alumnos de San Antonio de Obligado

Don Orione, de Resistencia Chaco, derrotó a Ex Alumnos de San Antonio de Obligado por 3 a 1, en un partido entretenido que se jugó en Barranqueras y que marcó el debut de ambos equipos en la Zona Litoral Norte 5 del Torneo Federal “C”.

Alfredo Reyes, Enzo Barrero y Juan Acevedo para Don Orione marcaron los goles, mientras que el capitán Mariano Deltin de penal, señaló el descuento para Ex Alumnos.









Síntesis

Don Orione (3): Emiliano Almirón; David Romero, Gastón Acevedo y Eduardo Ríos; Darío Molina, Pablo Sánchez (ST: 38’ Javier Sosa), Nicolás Arbues y Enzo Barrero; Alán Ojeda (ST: 29’ Santiago Paniagua); Juan Acevedo y Alfredo Reyes (ST: Ricardo Obregón). DT. David Duarte.-

Ex Alumnnos San Antonio (1): Maximiliano González, Pablo Dwojak (ST: 22’ Alexis Aguirre) Sergio Gutiérrez, Alejandro Pérez y Víctor Gutiérrez; Daniel Chamorro (ST: 5’ Marco Piceda), Diego López y Mariano Deltin; Miguel Montenegro y Alexis Figueroa (ST: 5’ Carlos Gutiérrez); Pablo Verón.- DT. Eduardo Romero.

Goles: PT: 3’ Alfredo Reyes (DO), 22’ Enzo Barrero (DO) y 35’ Mariano Deltin (EA). ST: 11’ Juan Acevedo (DO).-

Incidencias: No Hubo.-

Arbitro: Alfredo Zalazar Lineas: Iván Bilcich y Pedro Romero (Machagai)

Estadio: “Pedro Biolchi” club Don Orione

Gentileza: Diario Norte