Prensa del Diputado Provincial Héctor Gogui Gregoret

El Diputado Provincial Héctor Gogui Gregoret manifestó su total acuerdo con las palabras expresadas por el Concejal del Frente Progresista Cívico y Social Emilio Adobato que escribió: “Ayer con gran sorpresa me enteré por un medio local de la inauguración del playón deportivo del barrio La Loma. A pesar de que no hemos sido invitados y nuestro intendente terminó agradeciéndole al Senador Perotti, tal vez porque era el único presente en el acto aparte de su gabinete, quien no tuvo ninguna participación en las gestiones de estos playones deportivos y jardines maternales, es enorme la alegría que nos genera ver que se culmina una obra en la cual tuvimos mucho que ver”.









“Pero no importa, ver hoy esos 4 playones terminados al servicio de la comunidad y los dos jardines próximos a terminar que cubrirán un espacio de innegable necesidad, producto de nuestras iniciativas, gestiones y puesta en marcha de las obras, a pesar de las adversidades, en la cual el actual intendente no estuvo ajeno tratando de frenarlas para que no entorpezcan su campaña, nos llena de satisfacción”, había agregado.

“Pero no nos quedemos ahí señor Intendente, vayamos por más. Le recuerdo que oportunamente, en el año 2014, gestionamos 8 playones y 7 jardines, de los cuales se aprobaron 4 y 2 respectivamente, quedando la promesa de finalizados estos, seguir con los demás”, comentó.

“No sé si este nuevo gobierno nacional cumplirá con la promesa del anterior, pero si se, que no hay peor gestión que la que no se hace. Si cree que podemos ser útil acompañándolo en la gestión, quedamos una vez más a disposición para lo que considere”, concluía el edil.