Resumen de gestión del intendente de Villa Ocampo Enrique Paduán

El Intendente de la municipalidad de Villa Ocampo, Enrique Paduán, llevó a cabo una conferencia de prensa, donde dio a conocer todas las gestiones de gobierno de las diferentes áreas, luego del primer año de gestión de tu tercer mandato.









SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Desde la Secretaría de Gobierno y Modernización se han coordinado todas las áreas y gestionado múltiples proyectos como ser:

• PAC (Mejora de Atención al Ciudadano) consiguiendo $85.000 para la adquisición de computadoras.

• Desarrollo Local: Gestionando más de $600.000 para la iluminación LED en los paseos peatonales y se prevé la presentación de 3 proyectos en el 2017.

• Programa REDES: Se han conseguido fondos para dos micro-emprendimientos una Fábrica de Escobas y una Bloquera.

• Programa CONADIS: En el mes de marzo se ha gestionado una nueva unidad para el traslado de personas con Discapacidad, firmando el convenio recientemente y adquiriendo la unidad que formará parte del Patrimonio Municipal.

• Hemos gestionado conjuntamente con el Intendente, enrique Paduán, la realización de asfalto en ingresos claves de la ciudad, teniendo la responsabilidad de llevar adelante la conformación del Pliego Licitatorio que, Dios mediante el próximo 18 de enero será su apertura de sobre.

• Acompañamos a los ex empleados de la Papelera en todo el proceso de quiebra con todos los recursos que podíamos.

• Gestionamos ayuda para inundados, ex trabajadores del ingenio, etc.

• Instalamos en el 2016 más de 5 mil mt. De cable con recursos propicios, los mismos permitieron lograr la luz eléctrica de muchas familias.

• Instalamos Wi-Fi en los espacios públicos desarrollando así “La conectividad de la ciudad” y seguiremos haciendo lo mismo en los que aún nos faltan.

• Dentro del Programa VINCULOS trabajamos coordinadamente con la referente del área en el control de adicciones desarrollando diferentes estrategias para la prevención de consumos. A su vez seguimos generando proyectos vinculares para los Vínculos venideros como ser la pronta puesta en función de un Centro de Día.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Desde la Secretaria de Promoción Social se hace un informe para reflejar todo lo trabajado en este primer año de gestión a partir del 9 de diciembre del 2015 hasta diciembre de 2016:

• Ademas de los programas PROSONU, TARJETA DE CIUDADANIA SEdieron Más de 2000 ayudas alimentarias a personas de escasos recursos.

• En los meses de inundaciones se asistieron a las familias afectadas directa e indirectamente entregando centenares de frazadas, ropas colchones, etc.

• Se afrontaron más de 15 sepelios de familias de bajos recursos.

• Durante el 2016 se entregaron más de 10.000 bolsones a personas de la ciudad y las colonias cubriendo las necesidades de los que más lo necesitan.

• Se realizó una asistencia permanente a los comedores del barrio Juan Perón, Barrio Independencia, barrio 8 de octubre y barrio San José.

• Se asistió a más de 155 personas evacuadas en las instalaciones del Club Arno en el mes de abril y más de 60 personas autoevaluadas en los distintos puntos de los barrios de dicha ciudad. En el mes de octubre se asistió a 55 personas evacuadas en las instalaciones del Club Arno y más de 20 personas autoevaluadas en los barrios de dicha ciudad.

• Se trabajó en 6 oportunidades en forma conjunta con la dependencia del ANSES (Reconquista-Buenos Aires) en donde se dio más de 1000 turnos para los distintos trámites que se realiza en dicha dependencia.

• Se trabajó en forma conjunta con el gabinete joven en todo el mes de agosto con motivo del día del niño, en donde se aportó insumos (bollitos-leche) en los diferentes barrios y zonas rurales.

• Más de 200 turnos entregados para realizar trámites en ANSES.

• Se Gestionaron más de 300 Tarjetas Únicas de Ciudadanía (TUC) y se han entregado más de 135 en lo que va del año.

• Se entregaron más de 120 pensiones nacionales y 80 más de pensiones provinciales.

• Se construyeron más de 7 viviendas sociales, y tenemos en carpeta construir más de 10 en el próximo año.

• Se entregaron órdenes de materiales de construcción para refaccionar las distintas viviendas precarias de los distintos puntos de esta ciudad.

• Se extendieron más de 600 órdenes de servicio atmosférico para personas de escasos recursos.

• Se entregaron más de 1000 pasajes sociales para ayudas médicas de personas carenciadas.

• Desde el Equipo Local de Niñez se encuentran interviniendo con 40 casos en los que niños presentan vulneración de derechos.

• Se han presentados dos proyectos en la dirección provincial de adultos mayores:

Programa, “Bien Activos” nace como una instancia que busca garantizar el acceso a la actividad física y recreativa de las personas mayores que no tienen la posibilidad de participar de estos espacios -por razones socioeconómicas y/o culturales- o aquellas que no hayan incorporado este tipo de hábitos. Se solicitó: $ 135.600

Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios –“Curso de Formación”. Fin de mejorar la atención de las personas mayores, personas con discapacidad y/o enfermedad terminal. Apunta a: Capacitar a 30 (treinta) personas de la comunidad para que luego puedan desenvolverse como personal técnico idóneo en este tema. Así como mejorar, a través de la atención personalizada, la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad social. Se solicitó: $ 142.500.

DIRECCIÓN DEL C.I.C

• Desde el CIC se han coordinado múltiples acciones pertinentes a la revisión de pacientes y se realizaron más de 3500 atenciones a pacientes de diferentes patologías.

ATENCIONES ADMINISTRATIVA DE ANSES

• Se han realizado más 5000 consultas y tramites de toda índole relacionadas a ANSES (prog. Hogar; DNI; Jubilaciones; prog. “mi huella”; monotributo; Asig. Familiar; consultas y reclamos).-

También se han realizado actividades de variadas índoles como ser:

• Charla con esquematización sobre importancia de la familia a cargo de un grupo de misioneros.-

• Actividades del grupo “Libertad Asistida” a cargo de Justicia Penal.-

• Durante abril y debido a las abundantes precipitaciones el CIC funciono como centro de evacuados.-

• Presentacion del libro “Yo elijo contar mi historia”, con charla debate sobre violencia de género, prostitución y trata.-

• Visita de funcionario nacional de SEDRONAR.-

• Visita del director nacional de la “Casa de Ana Franck” en Argentina.-

• Reunion con el Director Nacional de Politicas Estratégicas Lic. Diego El Aj, responsable del proyecto CIC.

• Visita de funcionarios nacionales de la Dirección Nacional de Políticas Estratégicas.

• Ensanchamiento de 40 mts lineales de vereda.

• Obra de conexión a la red cloacal.

DIRECCIÓN DE C.A.F (CENTRO DE ACCIÓN FAMILIAR JUAN PABLO II)

• Se desarrollaron 7 talleres durante todo el año con niños entre 2 y 12 años.

• Se realizaron reuniones de trabajos con directores y maestros de diferentes escuelas.

• Recibimos a practicantes de las carreras “Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia” del profesorado de Nivel Primario.

• Se realizó un viaje a Rosario con los niños que cumplen la mayoría de edad permitida para la asistencia del C.A.F.

• Junto con la oficina Legal de la Municipalidad se realizaron los trámites pertinentes para la regularización del terreno donde se encuentra el C.A.F

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Se realizaron todos los trabajos de rutina pertinente a la Secretaría sumando a su vez:

• Arenado en el acceso a Villa Adela.

• Cuneteos en toda la ciudad.

• Recambio y Limpieza de tubos, alcantarillas, en B. Oeste, Sur, Norte y Porvenir.

• Ripiado en la cortada Barreto.

• Limpieza y apertura de Desagües en todo el distrito.-

• En conjunto con la Secretaría de Obras Públicas se pavimentarán 9 cuadras durante el año.

• Se cambió la pendiente en varios sectores de la ciudad a fin de permitir el correcto escurrimiento del agua.

• Conjuntamente con la Sec. De Obras Públicas y un especialista en GIRSU hemos transformado el basural y seguimos en el proceso de limpieza constante.

• Mejorado y Cuneteo en barrio Banco Nación. Trabajos integrales en camino con escombros aportado por los vecinos.

• Mantenimiento de los sistemas de agua potable en los distintos barrios rurales.-

SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN

• Durante el 2016 se realizaron más de 20 talleres de artes y oficios, brindando capacitación a más de 300 personas, entre niños y adultos; y nos ocupamos especialmente por brindarle el acompañamiento en cursos de capacitación a los grupos estables del municipio, como la Banda de Música, el Coro Polifónico y el Ballet “Flor del Irupé”.

• Recuperamos el esplendor de otras épocas de los carnavales ocampenses, convocando al Club Huracán para su realización y apoyando clínicas de capacitación en este arte de la cultura popular; y promocionamos cultural y turísticamente a nuestra ciudad y sus principales fiestas a través de nuestras embajadoras, reinas de los diferentes eventos que se organizan en Villa Ocampo.

• Convocamos al grupo VOCES (Villa Ocampo Escribe) para que se haga cargo de la Biblioteca Pública “Estanislao López” y desde allí generen las más variadas actividades relacionadas con la literatura; destacándose el Changuilibro que recorrió las escuelas e instituciones de la ciudad, la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con 12 títulos de autores locales y la presentación de dos antologías de escritores ocampenses.

• Acompañamos a nuestros artistas plásticos, generando espacios de difusión de sus obras como La Vidriera del Arte, la muestra itinerante Primaverarte que está recorriendo todas las localidades del departamento Gral. Obligado, la Muestra Regional de Arte organizada en Reconquista, de la cual fuimos auspiciantes y la organización conjunta de la 1º Expo-Arte. También gestionamos una muestra fotográfica enviada desde la Casa de Buenos Aires, la que fue visitada por los establecimientos educativos de la ciudad, motivando en ellos un trabajo de similares características.

• A través del Corredor Audiovisual estamos difundiendo en diversos ámbitos producciones santafesinas y nacionales dirigidas a público de todas las edades; y brindamos apoyo a la difusión promocional de cine en tres dimensiones, que por primera vez se proyectó en nuestra ciudad.

• Armamos un amplio programa de homenaje al Bicentenario de la Independencia Nacional, destacándose “La Noche de los 200 Años”, espectáculo artístico que formó parte de un programa nacional de eventos realizados en la vigilia del 9 de julio. Además, acompañamos a nuestros músicos locales, auspiciando sus presentaciones en distintos eventos organizados por el municipio o por instituciones de la comunidad; como así también de bandas importantes que nos visitaron como “Malón”, que grabó un video en el Ingenio Arno; el grupo “Doble Cordel” del ocampense Emiliano Beltré, que actuó en la Fiesta de la Primavera; o Los Bam Band en los festejos centrales del aniversario de la ciudad.

• Junto a la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente se trabajó en forma coordinada para darle contenido artístico, institucional e histórico a los diferentes espacios públicos de la ciudad; especialmente la nueva Plaza del Brigadier y la remodelada Plaza San Martín; como así también el rescate para la comunidad de la locomotora que funcionó en el Ingenio Arno.

• Acompañamos a la diputada en los trámites para lograr la autonomía plena del Anexo Secundario 1619, próximo a concretarse; y facilitamos a las autoridades del Complejo Educativo “Gral. Manuel Obligado” los contactos para hacer realidad la apertura del Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo 21. Con esa misma institución educativa también pudimos concretar la anhelada presencia en Villa Ocampo de la muestra itinerante de Ana Frank.

• Establecimos una relación directa con la Universidad Nacional del Litoral, que nos permitió volver a participar en el programa de capacitación Muni-gestión y en la difusión de su propuesta educativa a través de una charla de orientación vocacional para los alumnos secundarios de nuestra ciudad. Mientras que junto a la Comisión Local del FAE organizamos una serie de eventos artísticos y de capacitación docente que benefició a todos los niveles del sistema educativo.

• Hay que destacar el incondicional acompañamiento que tuvimos de la diputada provincial Estela Yaccuzzi en cada evento artístico/cultural que organizamos en el transcurso del año; y con ella se trabajó en la recopilación de toda la documentación oficial e histórica que avaló el proyecto de expropiación de los bienes que pertenecieron al Ingenio Arno: la Casa de Visitas, la Incubadora de Empresas y el Club Arno.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

• Hemos realizado la iii copa de Beach Voley conjuntamente con la fiesta del fiesta Jaukanigas

• Realizamos el 2do encuentro de la copa comercial de Voley en ambas ramas Masculina y Femenino.

• Realizamos el campeonato de futbol comercial y otros campeonatos durante el año.

• Acompañamos al concurso de Pesca Variada DE Mujeres y la general.

• Instamos a la participación de los chicos en las diferentes disciplinas, futbol Jockey, Ajedrez, etc.

• Potenciamos los JUEGOS OCAMPENSES 2016

• Realizamos la Maratón de 8km. Con gran éxito en la ciudad.

• Acompañamos a los clubes en las diferentes actividades deportivas que llevaron adelante durante el año.

• Seguimos Apostando y acompañando a la organización del Campeonato Inter-Provincial e Inter- Nacional de Voley.

• Nuevamente se apoyó a la realización del futbol sénior.

GABINETE JOVEN

*Conformado por jóvenes de diferentes áreas del municipio, elaboramos un proyecto de trabajo con los diferentes grupos juveniles de la ciudad. Conociendo así y tomando contacto con más de diez grupos de jóvenes sociales, políticos y religiosos.

*Puesta en marcha de trabajo en conjunto con estos grupos en la Fiesta central “Día del Niño” en Plaza Belgrano.

* Fuimos seleccionados con el proyecto “Raíces Nuestras”, muestra itinerante sobre la historia de Villa Ocampo, en el marco del programa TERRITORIO DE ENCUENTROS, “un programa para construir cultura, del Ministerio de Innovación y Cultura de la Pcia, de Santa Fe.

*Junto a la Sec. de Cultura y el Instituto Gral. Manuel Obligado coordinamos las capacitaciones de la muestra itinerante de Ana Frank y participamos como guías de la misma.

*Junto al Programa VINCULOS por la inclusión, realizamos el primer Festival por la Vida, para generar conciencia en contra de las drogas y la violencia de genero.

*Con el auspicio de la Dip. Estela Yaccuzzi realizamos el Festejo por el Dia de la Primavera y el estudiante con la presencia de DOBLE CORDEL, DANCIN QUEEN Y LA PREVIA.

*Realizamos el primer Recital de Poesias, con jóvenes poetas locales y de ciudades vecinas, poniendo de relieve la importancia de la cultura en los jóvenes con una mezcla de música, arte y literatura.

*Inscribimos más de 100 estudiantes en BECAS DE LA REFORMA (programa provincial) y entregamos más de 200 planillas del Plan progresar, ambos planes que alientan y ayudan a los jóvenes a continuar sus estudios.

*Acompañamos a 35 grupos de jóvenes en el armado de proyectos creativos e innovadores q fueron presentados en el Programa INGENIA 7, bancamos tus ideas, programa perteneciente al Gabinete Joven de la Pcia. cuyo objetivo principal es promover la participación juvenil de grupos, colectivos y organizaciones de jóvenes, a través del financiamiento y acompañamiento para la puesta en marcha de sus ideas. Resultando 10 grupos beneficiados.

*Preocupados por la seguridad vial, junto a la sec. de Seguridad Ciudadana coordinamos acciones con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, logrando traer a la ciudad la pista de educación vial que permite la concientización de los niños y la participación de los adultos, pasando por la misma mas de 200 alumnos. En la actualidad estamos trabajando para que Villa Ocampo tenga su propia pista de Educación Vial.

*Renovamos el convenio del Corredor Audiovisual con el Ministerio de Innovacion y Cultura, llevando el cine a instituciones urbanas, rurales y centros barriales permitiendo asi la integración de niños y adultos que de otra manera no llegarían a conocer el arte audiovisual.

*Durante la semana del parto respetado realizamos murales en el exterior de los principales centros de salud CIC, CAPS Y HOSPITAL SAMCO, alentando y convocando siempre a artistas jóvenes a exponer su arte como via de concientización.

*En el marco de los festejos de la Navidad, realizamos el primer concurso de árboles navideños con materiales reciclables, debiendo extender la participación a comercios e instituciones por la gran aceptación de los ciudadanos “MOTIVOS NOS SOBRAN” eligiendo como jurado a jóvenes profesionales en educación artística, motivando la integración juvenil siempre en todos nuestros programas. Así también elaboramos más de 100 pan dulces con vecinos del Barrio Juan Perón que fueron luego distribuidos en el barrio y barrios vecinos.

APOSTAMOS COMO GABINETE JOVEN A UN FUERTE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION Y A LA RELACION CON LOS JOVENES DE NUESTRA CIUDAD, HACIENDOLOS PARTICIPES E INTEGRANDOLOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO. LOGRANDO ASI BRINDAR ESPACIOS DE CONTENCION Y DESENVOLVIMIENTO PROFESIONAL, SOCIAL Y RECREATIVO.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA

• Revalorización de la Policía Local en el ámbito de la Comunidad; para lograrlo se realizaron reuniones entre el Comisario y los vecinos de distintos barrios, se gestionó la reparación de la camioneta con un valor invertido de $38.000, se refaccionó la Comisaría con ayuda del Secretario de Servicios Públicos y de Medio Ambiente y se solicitó mayor personal para la Comisaría.

• Radicación de la Delegación de Inteligencia de Drogas Peligrosas en la Ciudad.

• Obtención, a través de las gestiones realizadas, de doce cámaras de seguridad de alta definición, las cuales se están instalando en este momento en distintos puntos claves de la ciudad.

• Ejecución, a partir del mes de Julio del corriente, de cuatro operativos de saturación con fuerzas especiales, policía local, guardia rural e inspectoría municipal, procediéndose a la identificación de personas y vehículos en la vía pública.

• Ejecución de procedimientos de drogas con allanamientos simultáneos en la ciudad de Resistencia y Villa Ocampo, obteniendo resultados positivos en los mismos.

• Trabajo conjunto con la Comisaría de la Mujer y el Equipo Multidisciplinario de Violencia de Género en todos los casos de violencia de esta índole ocurridos en la Ciudad.

• Participación en la totalidad de las reuniones de las Juntas de Seguridad realizadas en el Nodo Reconquista.

• Ejecución, por parte de Inspectoría Municipal, de operativos de tránsito con colaboración de la policía, logrando como resultado de los mismos reducir sustancialmente la cantidad de accidentes de tránsito y convertir a nuestra ciudad en una de las localidades con menos accidentes de la Provincia de Santa Fe.

SUB – SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

PROGRAMA PRODUCCION MÁS LIMPIA:

• Se concretó la creación de la Unidad Local de P+L, realizándose un ciclo de capacitaciones a 10 productores ganaderos locales. Se completó la documentación y se está aguardando el desembolso de los fondos para financiar los mismos.

• La ciudad de Villa Ocampo fue sede de la Primer Diplomatura en Producción más Limpia, ciclo de capacitación a funcionarios vinculados a la temática ambiental, donde estuvieron representadas las provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.

CLUSTER LECHERO:

• Apertura de sobres de ofertas por la licitación de obra para el tendido de red eléctrica rural a los establecimientos tamberos que aún no cuentan con dichos servicios, más el tendido para el criadero de pollos de La Unión del Norte, y más el tendido para la planta productora de ron de Campo Bello.

PROYECTO ASETUR:

• Rendición final con ejecución de tres etapas.

PROGRAMA OPERATIVO DE ACCION (POA):

• Se logró la aprobación por parte de la Secretaría de Economía Social de un aporte de $ 72.000, pendiente de desembolso. Se encuentra retrasado desde agosto de 2016

AGENDA DE DESARROLLO TERRITORIAL:

• Desde el mes de abril de 2016 se comenzó a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social dependiente del Ministerio de la Producción, con la cual se consiguió la financiación (pendiente de desembolso $ 150.000) para la instalación del paseo de comercialización para emprendedores de la Economía Social a instalarse en el Paseo del Anfiteatro, más el aporte para un promotor que realizará relevamientos y acompañamiento a emprendedores en el ámbito del Programa Crear comunidad para Emprender que dará inicio en marzo de 2017.

ARTESANOS Y EMPRENDEDORES:

• Durante todo el año se realizaron aportes tendientes a la realización de ferias locales y a la participación de los grupos de artesanos y emprendedores en ferias y encuentros de otras localidades.

• Coordinación en conjunto con municipios y comunas del nodo para la realización de la Feria Provincial de Emprendedores y Artesanos que se realizó en la Ciudad de Avellaneda el pasado 18 de diciembre de 2016 con la participación de 17 emprendedores locales.

• Apoyo a la organización de la 6° Edición de Expoflor del Norte Santafesino realizada en estadio de Bomberos Voluntarios los días 14-15 y 16 de octubre de 2016. (aporte de $ 25.000)

• Apoyo a la organización de la 6° Edición de Ocampo Emprende realizada en plaza Gral. Belgrano los días 11-12 y 13 de noviembre de 2016. (Aporte de $ 25.000)

TURISMO:

• Organización en conjunto con el equipo municipal de la 3° Fiesta Nacional de los Humedales, en febrero de 2016.

• Participación en 21° Edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), con promoción de la oferta turísticas de nuestra ciudad, realizada durante los días 1 al 4 de octubre de 2016 en el Predio Rural de Palermo, CABA.

• 15° Foro Internacional (Ciudad-Comercio y Turismo) organizado por CAME en combinación con la participación en FIT.

• Participación en el 5° Encuentro Provincial de Turismo Receptivo, llevado a cabo en Cayastá los días 14 de noviembre de 2016.

• Organización del Quinto encuentro de Canotaje en conjunto con la Municipalidad de Las Toscas, realizado los días 23 y 24 de septiembre de 2016.

• Presentación de la Agenda Turística Regional, en noviembre de 2016 en la ciudad de Malabrigo el 18 de diciembre de 2016.

• Reconstrucción de parador y baños públicos (por los daños sufridos durante la última inundación del valle del Paraná 2015-16) en Playa San Vicente inaugurado el 25 de diciembre de 2016

• Firma del traspaso del Plan Estratégico de Turismo de la Provincia a la región Jaaukanigás entre la Secretaría de Turismo de la Provincia y todos los municipios y comunas que integran dicha región.

• Por primera vez se ingresa la actividad turística al concepto de actividad afectada por emergencia hídrica.

• Promoción turística y campaña sobre disposición responsable de residuos dentro del Sitio Ramsar en todos los concursos de pesca realizados en nuestra localidad.

• Trabajo dentro del CIM (Comité Intersectrial de Manejo del Sitio Ramsar) para elaborar el plan de manejo del Sitio.

• Integración del Consejo Pesquero Provincial.

Como consecuencia de lo actuado en materia de promoción de la oferta turística local, se recibió la visita de cinco empresas de ecoturismo de las ciudades de Rosario, Bs. As y Resistencia que visitaron nuestra región combinando productos de naturaleza y cultura.

OFICINA EMPLEO

• Se envió dos proyectos de Entramados Productivos de la Cooperativa La Fábrica y la Cooperativa Amanecer del Vira Pita. Siendo el primero, aprobado por un monto de $1.320.000 y el segundo, estamos a la espera de su aprobación.

• Se recibió el último desembolso del Entramado Productivo de la Cooperativa Pirá Tucha, por un monto de pesos veinte mil ciento treinta y seis con 0/100 ($20.136).-

• Se realizaron los 6 cursos de Formación Profesional con éxito: Albañileria (2 cursos), Auxiliar en Jardinería, Atención al Cliente, Operador de PC 1 y 2, para los cuales, se recibió y se rindió la suma de pesos de ciento ocho mil ciento cuarenta y siete con 0/100 ($108.147,00).

Por problemas administrativos, aún seguimos aguardando los certificados de dichos cursos y la aprobación de dicha rendición.

• Se ayudó con la entrega de vales al personal del Ingenio Arno.

• Se recibió tres veces la visita de la Referente Provincial de Monotributo Social Marisa Aguirre, donde se inscribieron al tributo más de 120 personas.

• Se comenzó a trabajar con el Programa de Inserción Laboral para el trabajo, programa nunca antes desarrollado en la ciudad, el cual está siendo difundido mediante Facebook y consultas particulares, sumado a que ya uno de los comercios locales se ha adherido al mismo y seria ejemplo para el resto de los comercios/ empresas.

DIRECCIÓN DE ASSAL

Desde ASSAL hemos trabajado intensamente con emprendedores, artesanos, manipuladores, etc. A fin de capacitarlos correctamente y propiciar la información necesaria para la correcta funcionalidad de las herramientas habituales en su labor.

• Durante el 2016 se han inscripto en ASSAL más de 200 negocios.

• Se realizaron más de 1700 inspecciones, más de 50 actas de descomiso.

• Controles nocturnos a comedores con actas de errores y plazos para la correspondiente corrección de los mismos.

• Durante el año se inscribieron más de 175 vehículos de transporte de sustancias alimenticias de toda la zona.

• Se han realizado más de 25 controles en la intersección de Ruta 11 y Ruta 32 evaluando la documentación pertinente, cadena de frío, etc.

• Se dictaron más de 9 cursos de manipulación alimenticia, capacitando así a más de 400 personas. A su vez se han realizado diversas charlas con alumnos de 4to y 5to Año.

• En cuanto al área de zoonosis se realizaron a lo largo del año 300 estabilizaciones, antiparasitarios y vacunas antirrábicas.

CONCLUSIÓN

Como conclusión creemos que fue un año intenso y desafiante, en el cuál existieron muchos obstáculos pero que juntos lo hemos podido sortear.

Somos optimistas del futuro y estamos convencido que juntos transitando el mismo sendero podremos llegar a seguir construyendo la ciudad que soñamos, con obra pública, infraestructura pluvial, desarrollo social y productivo, etc.

Pero sobre todo, estamos convencido que con responsabilidad, compromiso y sobre todo con unión avanzaremos hacia un horizonte de prosperidad.

Gracias a todos, al gabinete por las ganas y el empuje, al personal por sus acciones y a todos ustedes por estar siempre.

QUE EL 2017 RENUEVE NUESTRAS ENERGÍA BASANDOSE EN LA ESPERANZA DEL FUTURO!!!

QUE TENGAN UN FELIZ 2017!

DR. ENRIQUE PADUAN

INTENDENTE MUNICIPAL