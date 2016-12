“Puedo disponer de nuevos allanamientos” dijo el Juez Federal Alurralde

El Juez Federal, Dr. Aldo Alurralde, que cobró protagonismo por los procedimientos realizados en Goya y Reconquista por drogas, hablo en varios medios diciendo: “Lo que es un procedimiento de rutina terminó con el juez dando cuenta de por qué se puso preso a narcotraficantes”, resumiendo lo ocurrido en cuento a las repercusiones en la provincia de Corrientes.

Y agregó: “Uno entiende que la sociedad le puede pedir explicaciones si usted deja libre a un delincuente, pero no lo imagina al revés. Desconozco el ánimo de la gente en Corrientes respecto al tema actualmente. Pero hablamos de un procedimiento más”.









La causa

El juez federal contó que ahora “habrá que analizar, tomar declaraciones a las personas que participaron y ver como seguir. El objetivo y la causa principal acá es la lucha contra el narcotráfico”, aseveró.

“A las personas detenidas en Goya se les imputó tenencia de estupefacientes para comercialización agravada por la cantidad de integrantes. Se sigue adelante con la causa judicial”, explicó.

Por otro lado, aclaró que en la continuidad de la causa “no descarta” la posibilidad de nuevos allanamientos. “No me va a temblar la mano cuando haya que disponerlo, en cualquier provincia. Somos jueces federales, tenemos que entender eso: no hay lugar al que no pueda llegar el accionar del juez; y lo mismo con la utilización de las Fuerzas. Por ejemplo, cuando Bonadio tuvo que allanar en el sur llevó la Policía metropolitana. De hecho la Policía de Santa Fe ha hecho exitosos procedimientos en Resistencia (Chaco)”, expresó el juez.