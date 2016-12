El campo versión 2017

Por Salvador Di Stefano, AgroEducación

Los negocios del campo van a cambiar tranqueras afuera, hay que trabajar activamente en la comercialización, financiación e integración vertical. ¿Tenes diseñado tu plan de negocios 2017?

En el año 2017 el flujo de dólares que llegará al país mantendrá el tipo de cambio planchado. El blanqueo de dinero líquido fue de U$S 7.000 millones y debe estar inmovilizado por 6 meses, el dinero en el exterior aportaría unos U$S 50.000 millones de base imponible y una multa de unos U$S 5.000 millones, en marzo ingresa la multa del blanqueo de propiedades, y los rezagados de depósitos en el exterior pagando una multa el 15%.

En mayo se liberan los U$S 7.000 millones de dólares depositados por el blanqueo, también ingresaran los dólares de la cosecha de soja y maíz, en este escenario tenemos dólar planchado hasta junio de 2017, y recién en el segundo semestre lo vemos por encima de $ 18,00.

Conclusión, el dólar no ayudara al negocio de la agricultura, será funcional al negocio de agregado de valor, con dólar planchado el consumo de carne, leche y otros productos derivados del campo, deberían tener una mejor performance.









Agricultura, carnes y leche

. – El trigo dejo excelentes resultados, obtuvo rendimientos extraordinarios y precios muy buenos en el mercado de futuro, se puede vender a julio a un valor de $ 3.000 la tonelada. Este valor surge de vender el futuro de trigo en el Matba, y asegurar un precio del dólar a igual mes en el Rofex. Sin tener estrategia para vender a futuro, los rendimientos serán magros, hay que implementar estos mecanismos urgentes, son los cambios a los que nos invita el mercado. Te deja una rentabilidad el 4% mensual el doble que las lebac.

. – El maíz tiene precios a futuro más bajo que los actuales. El agricultor que no venda, esperar la suba, en Estados Unidos no venden por debajo de U$S 140,0 en algún momento el rebote alcista está cantado. El que está en la cadena de agregado de valor, es un buen momento para asegurarse un precio futuro menor al actual. Hay que comprar maíz futuro abril, y asegurar el dólar abril, obtendremos un precio menor al actual, y aseguramos rentabilidad en el agregado de valor.

. – La soja tiene todas las posibilidades de subir, en el mercado de futuro a julio coquetea con un valor de $ 4.800 que no es nada malo. Debería subir un poquito más, por encima de $ 5.000 no hay que dudar y asegurar precio.

. – Para operar en el mercado de futuro es fundamental tener dinero para reponer garantía, para que ello no sea un costo hundido comprar Lebac en pesos, que rinden el 24,75% anual a 35 días, es una tasa positiva contra la inflación a futuro, y frente a un dólar que se devaluaría solo el 20% en el año. Los negocios también son financieros.

. – Hay que tomar financiamiento de mercado, hay créditos en dólares a tasas de un digito, ofrecen financiamiento al 5% anual, pero debemos sumarle la devaluación esperada para el año 2017. Desde nuestro punto de vista la devaluación esperada es del 20% anual. Esto no daría un costo del 25% en pesos. Si los bancos nos ofrecen créditos en pesos por debajo del 25% anual despreciamos la financiación en dólares, de lo contrario tomar un crédito en dólares.

. – El mercado de las carnes está en un proceso de gran transformación, el mercado demanda más carne de pollo más cerdo que carne vacuna. El mercado de la carne es sensible a los incrementos salariales. En el primer semestre volveremos a vivir un consumo con precios 2017, y salarios 2016, con lo cual no habrá grandes subas de precios. Creemos conveniente que los jugadores del mercado de carnes aseguren los precios actuales de los insumos, para no perder rentabilidad a futuro. Pasadas las paritarias el mercado estará más demandado y se podrán convalidar precios a la suba.

.- Hay que trabajar para poder exportar carne vacuna, Brasil y Paraguay con retención de vientres y revaluación de moneda, están mostrando precio de carne en gancho en dólares a la suba, buen momento para que el gobierno haga políticas activas para poder mejorar nuestros precios de exportación. Sugerimos eliminar el IVA, y permite ajustar balances por inflación, esto nos haría mucho más competitivo. En pollo y cerdo, todavía el mercado interno absorbe más cantidades, hay que trabajar en la cadena para poder exportar con más intensidad en el año 2018, de lo contrario nos espera un cuello de botella que en algún momento nos traerá una mala noticia al estado de resultado.

. – En carne vacuna, pollo y cerdo hay que llegar a góndola, de lo contrario las rentabilidades serán muy amarretas. El gobierno debería trabajar activamente en desarrollar el mercado de futuros de los tres productos. La irracionalidad del gobierno de aplicar impuesto a las ganancias a los mercados de futuro es una locura, si alguna vez fueron a un campo, debe ser el de golf.

. – La leche comenzó a subir a nivel internacional. En el mercado interno tenemos mercado saturado, todo depende de la exportación, y trabajar en productos nuevos para el mercado internacional, como la leche para bebes. La rentabilidad del tambo mejorara en el año 2017, pero de ningún modo invita a que nazcan nuevos emprendimientos, a medida que pase el tiempo, la rentabilidad será creciente, cada vez hay menos tambos, y la demanda no bajaría de los niveles actuales. Recomendamos comprar insumos a futuro, si te quedas con los brazos cruzados en el 2017 podes perder rentabilidad.









Conclusión

Necesitamos ideas innovadoras del gobierno, con reducción de impuestos y metas de exportación. El productor necesita reinventarse y armar nuevos planes de negocios para una realidad económica más enfocada en lo financiero y comercial. Tranqueras adentro los productores son Maradona y Messi juntos, hay que mejorar tranqueras afuera. Hay que escalar los negocios en forma horizontal o vertical, hay que explorar asociaciones, y llegar a la góndola. El negocio como lo conocimos los últimos 10 años cambia, guardar la soja en un silo bolsa no tiene sentido con precios estables y dólar tranquilo, hay que rotar el capital, aprovechar la tasa de interés de mercado, y ser más astuto en el desarrollo del negocio.

Para finalizar, ya sabemos lo que está pensando, es muy fácil escribirlo y difícil en el campo. Para nosotros es tan difícil como para usted, nosotros también tuvimos que cambiar, lo entiendemos, pero si no empieza pronto a futuro será más difícil. Animo, usted puede, ayúdenos y lo ayudaremos.

